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      Россия готова заключить договор о транзите газа с Украиной: что об этом известно

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      Россия готова заключить договор о транзите газа с Украиной: что об этом известно

      В Брюсселе завершились трехсторонние газовые переговоры с участием Украины, России и Европейского союза. Длились они недолго – всего 40 минут. Следующий этап планируют провести через некоторое время, однако Россия выразила готовность заключить договор о транзите газа с Украиной.

      Стороны договорились продолжить обсуждение возможности заключения нового контракта между Украиной и Россией через месяц, об этом министр энергетики России Александр Новак, передает "ТАСС".

      Это интересно: Россия будет угрожать перекрыть транзит газа через Украину, но это все меньше значит, – Волкер

      Переговорам о транзите газа через Украину после 2019 года предшествовали двусторонние встречи украинской делегации с европейской. Российская делегация также встречалась с представителями Еврокомиссии..

      Что говорят в России?

      Российский министр Александр Новак назвал эти переговоры" конструктивными впервые за много лет". Теперь минэнерго России уверено в продолжении поставок российского газа в 2020 году в Европу, в том числе – через Украину.

      Новак подчеркнул, что Россия готова заключить транзитный контракт по нормам ЕС. Кроме того, там предложили продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок в случае необходимости.

      Намерение России озвучил и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. Он подчеркнул, что российская сторона подтвердила готовность подписать новое соглашение. Именно такой ее формат отстаивала Украина.

      Переговоры были конструктивными, стороны слышат друг друга. Мы занимаем активную позицию по безопасности поставок газа. Украина приехала с решениями, которые были приняты в Кабинете министров (о анбандлинге – 24 канал),
      – отметил Оржель.

      Отметим, Владимир Зеленский отмечал, что Украина хотела бы договориться о транзите с Россией еще до официального завершения действия контакта – в сентябре 2019 года. в то же время премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина хочет добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европе.

      Россия никак не демонстрировала того, что настроена на результативные переговоры. Однако продолжается активное строительство скандального российского "Северного потока-2". Этот газопровод будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Работает Россия и над "Турецким потоком", который имеет такую же цель.

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Нафтогаз Газпром Газовый конфликт Газ
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