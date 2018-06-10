Тренд 2018: как носить сумку-тоут
Стремление женщины носить с собой все необходимое привело к популярности "оверзайз" сумок. Так, актуальна в этом сезоне сумка-тоут (tote – с англ. переносить).
В 2018 году сумки-тоут заслуженно будут иметь пик популярности. Тоут может быть в разных цветах: от пастельного с темной отделкой швов, до розовых, серо-синих, винных и темно-зеленых, геометрической формы, с застежкой или без.
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В XVII веке появилось понятие тоут впервые – тогда так называли мешки с плотной ткани, с которыми шли за покупками.
В частности, чтобы выглядеть женственной с такой сумкой, стоит ее сочетать с аккуратными туфлями. Например, kitten-heels. Относительно одежды отдельных правил нет.
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