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Тренд 2018: как носить сумку-тоут

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Как носить сумку-тоут
Как носить сумку-тоут / Фото из открытых источников

Стремление женщины носить с собой все необходимое привело к популярности "оверзайз" сумок. Так, актуальна в этом сезоне сумка-тоут (tote – с англ. переносить).

В 2018 году сумки-тоут заслуженно будут иметь пик популярности. Тоут может быть в разных цветах: от пастельного с темной отделкой швов, до розовых, серо-синих, винных и темно-зеленых, геометрической формы, с застежкой или без.

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В XVII веке появилось понятие тоут впервые – тогда так называли мешки с плотной ткани, с которыми шли за покупками.

В частности, чтобы выглядеть женственной с такой сумкой, стоит ее сочетать с аккуратными туфлями. Например, kitten-heels. Относительно одежды отдельных правил нет.

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сумка-тоут

сумка-тоут

 

Теги: LifeStyle Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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