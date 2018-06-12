Тренд 2018: Versaсe презентовал кроссовки со шрифтом Брайля для миллениалов
Модный дом Versace на показе мужской и женской коллекции сезона Осень – Зима 2018 представил модель кроссовок The Chain Reaction, которые посвятили поколению миллениалов.
Эффектные сникерсы Versace украшены оригинальными и узнаваемыми деталями: цепью на подошве, греческим орнаментом "меандр" и неопреновыми вставками. Трендовые кроссовки представлены в 9 дизайнах.
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Кроме того, интересной деталью является слово "любовь", написанное шрифтом Брайля. Ведь всем известно, что любовь слепа.
Кроссовки The Chain Reaction / Versace
Источник: 24 Канал
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