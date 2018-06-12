Тренд 2018: Versaсe презентовал кроссовки со шрифтом Брайля для миллениалов

Модный дом Versace на показе мужской и женской коллекции сезона Осень – Зима 2018 представил модель кроссовок The Chain Reaction, которые посвятили поколению миллениалов.

Эффектные сникерсы Versace украшены оригинальными и узнаваемыми деталями: цепью на подошве, греческим орнаментом "меандр" и неопреновыми вставками. Трендовые кроссовки представлены в 9 дизайнах.

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Кроме того, интересной деталью является слово "любовь", написанное шрифтом Брайля. Ведь всем известно, что любовь слепа.

Допис, поширений Versace (@versace) 8 Чер 2018 р. о 9:08 PDT



Кроссовки The Chain Reaction / Versace