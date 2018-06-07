Трендовая стрижка сезона на примере звезд: фото
Если вы готовы кардинально изменить стиль – начните со стрижки. Обратите внимание на смелый пикс-боб – именно эта прическа модна в этом сезоне.
Стрижка пикс-боб характерна короткими прядями на висках и на затылке и длинной челкой, которая визуально придает объем даже тонким волосам.
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Прежде, чем обрезать свои волосы, просмотрите несколько вариантов звездных стрижек в таком стиле.
Дженифер Лоуренс
Лили Колинс
Рене Зильвегер
Кристен Стюарт
Эльза Патаки
Майли Сайрус
Источник: 24 Канал
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