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Трендовая стрижка сезона на примере звезд: фото

66 Читати новину українською
Модная стрижка лета 2018
Модная стрижка лета 2018 / 24 Канал

Если вы готовы кардинально изменить стиль – начните со стрижки. Обратите внимание на смелый пикс-боб – именно эта прическа модна в этом сезоне.

Стрижка пикс-боб характерна короткими прядями на висках и на затылке и длинной челкой, которая визуально придает объем даже тонким волосам.

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Прежде, чем обрезать свои волосы, просмотрите несколько вариантов звездных стрижек в таком стиле.

Дженифер Лоуренс

Лили Колинс

Рене Зильвегер

Кристен Стюарт

Эльза Патаки 

Майли Сайрус

Теги: LifeStyle Мода Красота
Источник: 24 Канал
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