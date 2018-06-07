Трендовая стрижка сезона на примере звезд: фото

Если вы готовы кардинально изменить стиль – начните со стрижки. Обратите внимание на смелый пикс-боб – именно эта прическа модна в этом сезоне.

Стрижка пикс-боб характерна короткими прядями на висках и на затылке и длинной челкой, которая визуально придает объем даже тонким волосам.

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Прежде, чем обрезать свои волосы, просмотрите несколько вариантов звездных стрижек в таком стиле.

Дженифер Лоуренс

Лили Колинс

Рене Зильвегер

Кристен Стюарт

Эльза Патаки

Майли Сайрус