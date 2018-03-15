Трендовые купальники 2018: модные варианты
Модные эксперты портала Who What Wear определили, что в новом сезоне 2018 будет модно бикини со спущенными плечами.
Этот тренд запустила известная американская модель, победительница конкурса Мисс Вселенная 2012 Оливия Калп. Девушка уже успела отдохнуть на Багамских островах и покрасоваться на пляже в таком бикини.
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Поэтому эксперты считают, что именно эта форма купальника будет на пике популярности этим летом.
Источник: 24 Канал
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