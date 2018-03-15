Трендовые купальники 2018: модные варианты

Модные эксперты портала Who What Wear определили, что в новом сезоне 2018 будет модно бикини со спущенными плечами.

Этот тренд запустила известная американская модель, победительница конкурса Мисс Вселенная 2012 Оливия Калп. Девушка уже успела отдохнуть на Багамских островах и покрасоваться на пляже в таком бикини.

Читайте также: 5 примеров звездных образов, как носить кожаные штаны весной

Поэтому эксперты считают, что именно эта форма купальника будет на пике популярности этим летом.