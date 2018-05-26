Трендовый маникюр лета 2018: яркие идеи в фото

Уже через 5 дней нас будет встречать лето, поэтому пора забыть о нежных весенних маникюрах и разбавить свой образ яркими цветами и актуальными трендами.

В этом году одним из трендовых техник для создания маникюра стала техника "paintpoint". Она предусматривает использование самых разнообразных сочетаний с минималистическими вкраплениями.

Читайте также: Маникюр на выпускной 2018: стильные идеи с фото

Также еще одним модным трендом является сочетание различных вариаций рисунков и узоров на ногтях. То есть чем смелее дизайн – тем лучше! Вы можете писать важные слова, рисовать контуры ваших любимых цветов, символов модных брендов или геометрических фигур.



Дайте волю вашей фантазии и вы точно не останетесь незамеченными.

Читайте также: Как ухаживать за педикюром летом: полезные лайфхаки

Читайте также: Весенний маникюр 2018 в светлых тонах: идеи в фото