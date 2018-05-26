Трендовый маникюр лета 2018: яркие идеи в фото
Уже через 5 дней нас будет встречать лето, поэтому пора забыть о нежных весенних маникюрах и разбавить свой образ яркими цветами и актуальными трендами.
В этом году одним из трендовых техник для создания маникюра стала техника "paintpoint". Она предусматривает использование самых разнообразных сочетаний с минималистическими вкраплениями.
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Также еще одним модным трендом является сочетание различных вариаций рисунков и узоров на ногтях. То есть чем смелее дизайн – тем лучше! Вы можете писать важные слова, рисовать контуры ваших любимых цветов, символов модных брендов или геометрических фигур.
Дайте волю вашей фантазии и вы точно не останетесь незамеченными.
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