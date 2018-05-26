15:10
26 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
21°C 13°C
  • воскресенье
    21°C 11°C
  • понедельник
    24°C 10°C
  • вторник
    25°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Во всем виноват Навальный. Ной в Пензе
Вєсті Кремля
23:34, 25 мая
Вести.UA. Иво Бобул идет в президенты. Цирк Верховной Рады
Вєсті.UA
22:13, 25 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Красота
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Трендовый маникюр лета 2018: яркие идеи в фото

117 Читати новину українською
Трендовый маникюр лета 2018: яркие идеи в фото
Трендовый маникюр лета 2018: яркие идеи в фото / Фото из открытых источников

Уже через 5 дней нас будет встречать лето, поэтому пора забыть о нежных весенних маникюрах и разбавить свой образ яркими цветами и актуальными трендами.

В этом году одним из трендовых техник для создания маникюра стала техника "paintpoint". Она предусматривает использование самых разнообразных сочетаний с минималистическими вкраплениями.

Читайте также: Маникюр на выпускной 2018: стильные идеи с фото

Также еще одним модным трендом является сочетание различных вариаций рисунков и узоров на ногтях. То есть чем смелее дизайн – тем лучше! Вы можете писать важные слова, рисовать контуры ваших любимых цветов, символов модных брендов или геометрических фигур.

Дайте волю вашей фантазии и вы точно не останетесь незамеченными.

Читайте также: Как ухаживать за педикюром летом: полезные лайфхаки

Читайте также: Весенний маникюр 2018 в светлых тонах: идеи в фото

Теги: LifeStyle Советы Красота
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Реал – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов
сегодня, 14:30 Реал – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов
Ігор Саджениця 1683
З полковника – у президенти: чому Гриценку пророкують перемогу на президентських виборах
сегодня, 14:00 З полковника – у президенти: чому Гриценку пророкують перемогу на президентських виборах
Христина Бердинських 198
2019 не стане новим 2014: до річниці виборів
сегодня, 12:01 2019 не стане новим 2014: до річниці виборів
Петро Охотін 439
Украина – Грузия: общий враг Россия
сегодня, 11:00 Украина – Грузия: общий враг Россия
Настя Сукач 306
Все тягости
сегодня, 08:40 Все тягости "военной" службы на Россию в "ЛНР"
Ольга Черненко 1735
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук