Тренды валютного рынка можно предсказать, – Фурса о влиянии сезонности на курс гривны

Укрепление гривны продлится до мая-июня 2019 года – если не случится форс-мажоров, будь то связанных с выборами, будь то с глобальными экономическими процессами.

Такое мнение высказал в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" Сергей Фурса.

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А после этого, как отметил экономист, влияние сезонности начнет "играть в обратную сторону" – уже с июля 2019. Ведь и нерезиденты будут фиксировать прибыль, и импортеры будут спешить заключать контракты, как делают это ежегодно. Поэтому украинцы заметят ослабление гривны.

За весь 2018 год гривна укрепилась на 1% и не смотря на все качели остается стабильной. То же, по мнению эксперта, будет ждать ее и в 2019 – если будет сохраняться сотрудничество с МВФ и если не будет форс-мажоров. А предусмотреть все факторы воздействия – просто невозможно.

Если кто-то будет говорить, что знает, каким будет курс на 1 мая, 1 сентября или 1 января – он будет врать. Никто этого не знает. Знать это – невозможно,

– заявил Фурса.

Но отметил: "Впрочем, тенденции и тренды на валютном рынке возможно предсказать. И лучше на них зарабатывать, чем строить какие-то теории заговоров".

Видео полного выпуска блога Сергея Фурсы "Финансовая грамотность" за 10 февраля 2019: