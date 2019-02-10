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      Тренды валютного рынка можно предсказать, – Фурса о влиянии сезонности на курс гривны

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      Укрепление гривны – сезонное явление
      Укрепление гривны – сезонное явление / 24 канал

      Укрепление гривны продлится до мая-июня 2019 года – если не случится форс-мажоров, будь то связанных с выборами, будь то с глобальными экономическими процессами.

      Такое мнение высказал в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" Сергей Фурса.

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      А после этого, как отметил экономист, влияние сезонности начнет "играть в обратную сторону" – уже с июля 2019. Ведь и нерезиденты будут фиксировать прибыль, и импортеры будут спешить заключать контракты, как делают это ежегодно. Поэтому украинцы заметят ослабление гривны.

      За весь 2018 год гривна укрепилась на 1% и не смотря на все качели остается стабильной. То же, по мнению эксперта, будет ждать ее и в 2019 – если будет сохраняться сотрудничество с МВФ и если не будет форс-мажоров. А предусмотреть все факторы воздействия – просто невозможно.

      Если кто-то будет говорить, что знает, каким будет курс на 1 мая, 1 сентября или 1 января – он будет врать. Никто этого не знает. Знать это – невозможно,
      – заявил Фурса.

      Но отметил: "Впрочем, тенденции и тренды на валютном рынке возможно предсказать. И лучше на них зарабатывать, чем строить какие-то теории заговоров".

      Видео полного выпуска блога Сергея Фурсы "Финансовая грамотность" за 10 февраля 2019:

       

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      Теги: Новости Украины Видеоблоги Деньги Гривна Курсы валют
      Источник: 24 канал
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