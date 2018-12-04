Тренер "Александрии" во второй раз подряд признан лучшим в УПЛ

Украинская Премьер-лига объявила лучшего тренера чемпионата по итогам 17-го тура.

Со средним баллом в 4,6 (максимум – 5) почетное звание тренера тура досталось наставнику "Александрии" Владимиру Шарану, команда которого на выезде одержала победу над Ворсклой (1:0).

Читайте также: Матч "Ворсклы" и "Александрии" попал в тройку худших по посещаемости в истории УПЛ

Восемь туров без поражений еще с конца сентября, четыре матча без поражений в гостях (за это время добыто на выезде 10 очков из 12 возможных). Более 330 минут не пропускает в гостях вратарь александрийцев Юрий Панькив. Наконец, в противостоянии против такого непростого соперника, как "Ворскла", "Александрия" в этом сезоне (и года в целом) получила шесть очков из шести разыгрываемых. Второе место сохраняет команда под руководством Шарана накануне последнего тура 2018 года.

Напомним, что ранее специалиста признавали лучшим по итогам 4-го, 12-го и 16-го туров УПЛ.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24