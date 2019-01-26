Тренер "Динамо" получил длительную дисквалификацию за драку с арбитром: видео инцидента

В матче чемпионата Украины среди юниоров 2000-2003 годов рождения тренер харьковской команды СДЮСШОР Александр Панченко ударил арбитра, который обслуживал встречу с киевской "Льдинкой".

Дисциплинарный комитет ФХУ принял решение отстранить тренера от официальных соревнований на неопределенный срок (не менее двух месяцев).

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Дисциплинарное наказание вступило в силу с 25 января, сообщает сайт Федерации хоккея Украины.

Смотрите видео драки Александра Панченко с хоккейным арбитром (начало в 18:45)

Отметим, что после увольнения Александра Куликова с поста главного тренера МХК "Динамо" Александр Панченко остался единственным представителем тренерского штаба в харьковском клубе УХЛ.

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