Тренер "Динамо" во второй раз женился и показал очаровательную жену: фото

Помощник главного тренера "Динамо" Олег Лужный второй раз женился.

Тренер киевлян рассказал о своей возлюбленной Юлии в интервью Footballhub.

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"Какая самая большая перемена произошла в моей жизни в последнее время? Не так давно я женился. Моя жена Юлия также любит спорт: сейчас собираемся ехать кататься на лыжах. Летом вместе бегаем. Она очень хорошо понимает меня и помогает "переключаться" после непростых матчей.

Я человек эмоциональный, поэтому часто после непростого матча нервничаю, долго думаю о самой игре. Мы познакомились совершенно случайно и с тех пор наши дороги сошлись. Я чувствую себя счастливым", – рассказал Лужный.

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