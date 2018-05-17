Тренер Фонсека подписал новый контракт с "Шахтером"

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов сообщил о подписании нового соглашения с главным тренером футбольной команды Паулу Фонсекой.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Паулу Фонсека – в "Шахтере", и я очень рад этому. Мы подписали новый контракт на два года", – заявил Ахметов.

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"У меня было желание продолжить свою карьеру в "Шахтере". Крайне важно почувствовать, что президент клуба Ринат Ахметов, сотрудники и футболисты хотят, чтобы я остался, чтобы продолжил работу, которую мы начали два сезона назад. Повторюсь, очень счастлив, что продлил контракт с донецким клубом. Также хочу поблагодарить своего агента Марку Абреу, который сыграл важную роль в переговорах", – сказал Фонсека.

Добавим, что по данным СМИ, за два сезона Фонсека заработает 8-9 миллионов евро.