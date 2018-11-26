Тренер и футболист "Александрии" признаны лучшими в 16 туре УПЛ
Украинская Премьер-лига объявила лучшего игрока и тренера чемпионата по итогам 16-го тура.
Полузащитник Александрии Андрей Цуриков по итогам 16-го тура назван лучшим игроком чемпионата, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.
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Цуриков открыл счет в игре с Динамо (2:1) уже на 3-й минуте встречи, что позволило александрийцам одержать итоговую победу над киевлянами.
Лучшим тренером тура по мнению экспертного совета стал Владимир Шаран, команда которого благодаря своей победе вышла на 2-ю строчку чемпионата, обойдя как раз "Динамо".
Владимир Шаран – лучший тренер 16 тура УПЛ / УПЛ
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Источник: 24 Канал
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