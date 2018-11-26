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      Тренер и футболист "Александрии" признаны лучшими в 16 туре УПЛ

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      Андрей Цуриков – лучший игрок 16 тура УПЛ
      Андрей Цуриков – лучший игрок 16 тура УПЛ / УПЛ

      Украинская Премьер-лига объявила лучшего игрока и тренера чемпионата по итогам 16-го тура.

      Полузащитник Александрии Андрей Цуриков по итогам 16-го тура назван лучшим игроком чемпионата, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

      Читайте также: Осечка "Шахтера", поражение "Динамо", победа "Черноморца": главные итоги 16-го тура УПЛ

      Цуриков открыл счет в игре с Динамо (2:1) уже на 3-й минуте встречи, что позволило александрийцам одержать итоговую победу над киевлянами.

      Лучшим тренером тура по мнению экспертного совета стал Владимир Шаран, команда которого благодаря своей победе вышла на 2-ю строчку чемпионата, обойдя как раз "Динамо".


      Владимир Шаран – лучший тренер 16 тура УПЛ / УПЛ

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      Теги: Спорт Футбол Динамо ФК Александрия УПЛ
      Источник: 24 Канал
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