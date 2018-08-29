01:52
30 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
25°C 12°C
  • пятница
    25°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    29°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Политические игры Путина. Экстремистские заявления Соловьёва
Вєсті Кремля
21:05, 29 августа
Вести.UA. Азаров– эксперт по украинскому языку. Российский Львов во снах Царева
Вєсті.UA
19:49, 29 августа
Навария: как "заметают следы" земельных "дерибанов" чиновники и кто прикрывается ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, 29 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Всё. Украинский рок в стиле олд-скул
Згадати все
23:50, 28 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Тренер итальянской "Ромы" сломал руку во время празднования гола: видео

87 Читати новину українською
Эусебио Ди Франческо
Эусебио Ди Франческо / Eurosport

Главный тренер итальянской "Ромы" Эусебио Ди Франческо во время матча его команды против "Аталанты" в чемпионате Италии так праздновал забитый гол, что сломал руку.

В этом матче "Рома" первой вышла вперед, но уже к перерыву проигрывала соперникам 1:3. Но во втором тайме в конце матча римляне сумели отличиться дважды. Во время второго гола, который забил Костас Манолас, Эусебио Ди Франческо так праздновал, что ударил рукой по металлической скамейке. При этом он не почувствовал боль сразу. Лишь после матча ему потребовалась помощь медиков. Оказалось, что тренер сломал кость левой руки

Читайте также: В Киеве произошла массовая драка с участием фанатов "Динамо" и "Аякса": видео

Видеообзор матча Рома – Аталанта

Стоит добавить, что "Рома" после двух туров сумела набрать лишь четыре очка. Кроме того, "волки" сыграют в групповом турнире Лиги чемпионов, где выступит и донецкий "Шахтер", с которым они играли в 1/8 финала ЛЧ прошлого сезона. Но в одной группе в этом году команды не сыграют. О возможных соперниках украинского клуба можно узнать по ссылке.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

Теги: Футбол Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 29 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
29 августа, 23:00 Недотримання законів Конституції: чому Порошенко хоче перенести президентські вибори
Віталій Шабунін
Главные новости 29 августа: годовщина Иловайска, цены на газ, Ryanair будет летать из Украины
29 августа, 22:30 Главные новости 29 августа: годовщина Иловайска, цены на газ, Ryanair будет летать из Украины
Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
29 августа, 22:02 Перший з ватажків: що не так із історією "перевербованого" екс-"міністра" "ДНР"
Олексій Чибісов
"Горшок в дыре" и "ёжик под диваном": практические советы туристу, как "переварить" Будапешт
29 августа, 20:29 "Горшок в дыре" и "ёжик под диваном": практические советы туристу, как "переварить" Будапешт
Олесь Друкач
Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
29 августа, 15:01 Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
Блог Соцмережі
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Даики Ито победил на Кубке мира по прыжкам с трамплина за пределами родины
 5 марта 2012 , 08:59
Формула-1: Де ла Росе останется боевым пилотом в следующем году
 18 октября 2012 , 18:09 1
Азербайджанская диаспора поддержала Украину на матче "Днепр" - "Карабах". ФОТО
 24 октября 2014 , 16:08
Украинский комментатор: Не понимаю, что означает "футбол вне политики". Может, тогда с "ДНР" сыграем?
 25 июня 2015 , 12:20
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук