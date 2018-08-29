Тренер итальянской "Ромы" сломал руку во время празднования гола: видео

Главный тренер итальянской "Ромы" Эусебио Ди Франческо во время матча его команды против "Аталанты" в чемпионате Италии так праздновал забитый гол, что сломал руку.

В этом матче "Рома" первой вышла вперед, но уже к перерыву проигрывала соперникам 1:3. Но во втором тайме в конце матча римляне сумели отличиться дважды. Во время второго гола, который забил Костас Манолас, Эусебио Ди Франческо так праздновал, что ударил рукой по металлической скамейке. При этом он не почувствовал боль сразу. Лишь после матча ему потребовалась помощь медиков. Оказалось, что тренер сломал кость левой руки

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Видеообзор матча Рома – Аталанта

Стоит добавить, что "Рома" после двух туров сумела набрать лишь четыре очка. Кроме того, "волки" сыграют в групповом турнире Лиги чемпионов, где выступит и донецкий "Шахтер", с которым они играли в 1/8 финала ЛЧ прошлого сезона. Но в одной группе в этом году команды не сыграют. О возможных соперниках украинского клуба можно узнать по ссылке.

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