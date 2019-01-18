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      Тренер клуба УПЛ будет сенсационно работать без контракта

      48 Читати новину українською
      Игорь Леонов
      Игорь Леонов / ФК "Мариуполь"

      Новый главный тренер "Арсенала-Киев" Игорь Леонов впервые прокомментировал свое назначение в команду.

      Наставник "канониров" заявил, что будет работать в клубе без официального соглашения. Об этом Леонов рассказал в интервью "Спорт-Экспресс".

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      Никаких контрактов, так и напишите, я не подписывал. У нас с "Арсеналом" джентльменское соглашение. Контракты подписывал, будучи игроком и только по инициативе клуба. Никогда ничего не требовал, честно выполнял свою работу. Таковы мои принципы. Написать и подписать можно все, что угодно. Цель от этого не меняется: команду нужно оставить в Премьер-лиге. Вот об этом и стоит думать
      – сказал Леонов.

      После 18 туров чемпионата Украины "Арсенал-Киев" занимает последнее место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

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      Теги: Спорт Футбол ФК Арсенал-Киев
      Источник: 24 Канал
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