Тренер "Леганеса" неоднозначно прокомментировал судьбу Лунина в команде
Главный тренер "Леганеса" Маурисио Пеллегрино выразил желание сохранить Андрея Лунина в зимнее трансферное окно. Однако, по его словам, эту позицию все равно нужно усилить.
"Я бы хотел, чтобы он остался в команде. Думаю, у нас есть два хороших вратаря, но эта позиция все равно нуждается в усилении", – цитирует наставника испанцев Mundo Deportivo.
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"Мы имеем выгоду от того факта, что "Реал" вложил деньги в этого игрока, но мы думаем как лучше для команды, оставить все стороны довольными сложно.
Лунин счастлив в "Леганесе", он тут взрослеет. Мы вкладываем в него деньги и много работы, чтобы он ближе познакомился с чемпионатом, языком, полями, стилями... Это все шаги вперед в его карьере, "Леганес" очень помогает ему в этом", – сказал Пеллегрино.
Напомним, что ранее испанские СМИ сообщали, что мадридский "Реал" планирует срочно вернуть украинца Лунина.
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