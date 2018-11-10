Тренер "Леганеса" заявил, что не хочет отдавать Лунина обратно в "Реал"
Главный тренер "Леганеса" Маурисио Пеллегрино отреагировал на новость о том, что "Реал" хочет вернуть из аренды украинского вратаря Андрея Лунина.
Пеллегрино заявил, что хотел бы сохранить украинского голкипера Андрея Лунина в команде.
Читайте также: "Реал" может вернуть Лунина из аренды в "Леганесе"
Мы хотим, чтобы Лунин остался. "Леганес" много делает для него. Клуб помогает ему в адаптации, изучении испанского языка, тактических знаний, соперников. Мы работаем на благо футболиста,
– цитирует тренера Mundo Deportivo.
Напомним, что Лунин перебрался в "Леганес" прошлым летом на правах аренды из "Реала", но пока сыграл только один матч в Кубке Испании против "Райо Вальекано" (2:2).
Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Долгополов не пробился в полуфинал Winston-Salem Open24 августа 2012 , 16:16
Обзор матчей Roland Garros: Первый украинец потерпел неудачу на турнире26 мая 2013 , 16:17 1
"Динамо" откроет стадион к ЧМ-201814 февраля 2014 , 12:39
"Шахтер" подписал контракт с бразильским нападающим (ФОТО)12 июля 2015 , 16:18