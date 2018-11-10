Тренер "Леганеса" заявил, что не хочет отдавать Лунина обратно в "Реал"

Главный тренер "Леганеса" Маурисио Пеллегрино отреагировал на новость о том, что "Реал" хочет вернуть из аренды украинского вратаря Андрея Лунина.

Пеллегрино заявил, что хотел бы сохранить украинского голкипера Андрея Лунина в команде.

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Мы хотим, чтобы Лунин остался. "Леганес" много делает для него. Клуб помогает ему в адаптации, изучении испанского языка, тактических знаний, соперников. Мы работаем на благо футболиста,

– цитирует тренера Mundo Deportivo.

Напомним, что Лунин перебрался в "Леганес" прошлым летом на правах аренды из "Реала", но пока сыграл только один матч в Кубке Испании против "Райо Вальекано" (2:2).

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