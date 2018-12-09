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      Тренер "Лейкерс" попросил журналистов передать украинцу Михайлюку сообщение

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      Святослав Михайлюк
      Святослав Михайлюк / ФБУ

      Главный тренер баскетбольной команды "Лейкерс" Люк Уолтон после победы своих подопечных над "Мемфисом" (111: 88) в матче регулярного чемпионата НБА ответил на вопрос об игровом времени украинского защитника Святослава Михайлюка.

      "Святослав Михайлюк получил свою возможность. Я всегда говорю ребятам, что у них появятся возможности и они должны чувствовать себя готовыми", – сказал Уолтон, передает Xsport.

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      У Михайлюка действительно была первичная необходимость изменить положение вещей. Он выполнил хорошую работу. Он реализовал некоторые броски в прошлом матче и сделал это в сегодняшней игре. На данный момент он заработал место в ротации нашей команды. Передайте ему, чтобы он перестал терять мяч и играл в защите, тогда он получит больше минут,
      – добавил наставник "Лейкерс".

      Напомним, что в ночь на 9 декабря оба украинских баскетболисты, выступающие в НБА, сыграли за свои команды. И принесли им победы. Украинец Михайлюк за "Лейкерс" набрал 11 очков (три из шести трехочковых) и смог сделать три подбора. Его эффективность составила 25, и он стал эффективным игроком этой встречи.

      Теги: Спорт Святослав Михайлюк Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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