Тренер "Лейкерс" попросил журналистов передать украинцу Михайлюку сообщение

Главный тренер баскетбольной команды "Лейкерс" Люк Уолтон после победы своих подопечных над "Мемфисом" (111: 88) в матче регулярного чемпионата НБА ответил на вопрос об игровом времени украинского защитника Святослава Михайлюка.

"Святослав Михайлюк получил свою возможность. Я всегда говорю ребятам, что у них появятся возможности и они должны чувствовать себя готовыми", – сказал Уолтон, передает Xsport.

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У Михайлюка действительно была первичная необходимость изменить положение вещей. Он выполнил хорошую работу. Он реализовал некоторые броски в прошлом матче и сделал это в сегодняшней игре. На данный момент он заработал место в ротации нашей команды. Передайте ему, чтобы он перестал терять мяч и играл в защите, тогда он получит больше минут,

– добавил наставник "Лейкерс".

Напомним, что в ночь на 9 декабря оба украинских баскетболисты, выступающие в НБА, сыграли за свои команды. И принесли им победы. Украинец Михайлюк за "Лейкерс" набрал 11 очков (три из шести трехочковых) и смог сделать три подбора. Его эффективность составила 25, и он стал эффективным игроком этой встречи.