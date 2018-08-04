Тренер Ломаченко хочет поединок против Гарсии

Тренер украинского чемпиона мира по версии WBA в легком весе Василия Ломаченко (11-1, 9 КО) Сисилио Флорес заявил, что хочет увидеть бой украинца против Майки Гарсии (39-0, 30 КО).

Флорес прокомментировал свое видение, как может пройти этот поединок.

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Я знаю, что Ломаченко очень хочет этого боя, и я знаю, что Майки также хочет этого поединка. Так что это вопрос переговоров и организации. Думаю, это хороший бой для следующего года и, конечно, это бой, который хотят видеть фанаты. Я, как тренер, тоже хочу увидеть этот поединок. Это точно будет адское противостояние. Я читал, что Василий хочет встретиться с победителем боя Бельтран – Педраса, но 2019 год широко открыт для Василия, и, если он вытащит в ринг Майки, это будет классный поединок, – сказал Сисилио в интервью EsNews.

Гарсия уже заявлял, что украинец много раз отказывал ему в бое, хотя менеджер Ломаченко опроверг это.

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