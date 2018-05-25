Тренер сборной Украины будет работать в московском "Спартаке", – СМИ

Тренер сборной Украины по футболу Рауль Рианчо покинул национальную команду и продолжит карьеру в российском клубе "Спартак".

Об этом сообщил журналист Константин Андриюк.

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58-летний испанский специалист Рауль Рианчо будет помощником главного тренера Массимо Карреры.

"Изменения в тренерском штабе сборной Украины накануне ее товарищеских матчей. По нашей информации, Рауль Рианчо два дня назад подписал контракт с московским "Спартаком", – говорится в сообщении.

Кто заменит Рианчо на его посту в сборной Украины по футболу, пока остается неизвестным.

С национальной командой Рауль Рианчо работал с конца 2016 года, а до того два года был ассистентом Сергея Реброва в "Динамо".