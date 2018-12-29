Тренер сборной Украины по футболу отказался от иностранных помощников

Новый главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань не будет приглашать любых ассистентов из-за рубежа. Никого из иностранцев нет даже в шорт-листе о помощниках.

Об этом сообщает Football News.

Читайте также: Это потеря: В "Олимпике" отреагировали на назначение Ротаня в сборной U-21

Также президент ФФУ Александр Павелко при принятии решения о назначении 37-летнего специалиста консультировался с главным тренером национальной команды Андреем Шевченко.

Конечно [кандидатура Ротаня согласовывалась с Шевченко]. Комитет в первую очередь, когда рассматривал кандидатуру, учитывал совместимость и взаимодействие с национальной сборной. Это было одним из основных требований,

– заявил президент ФФУ Александр Павелко.

Напомним, что Руслан Ротань был назначен в молодежную команду лишь несколько дней назад, сменив на этом посту Александра Головко.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24