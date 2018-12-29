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      Тренер сборной Украины по футболу отказался от иностранных помощников

      18 Читати новину українською
      Руслан Ротань
      Руслан Ротань

      Новый главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань не будет приглашать любых ассистентов из-за рубежа. Никого из иностранцев нет даже в шорт-листе о помощниках.

      Об этом сообщает Football News.

      Читайте также: Это потеря: В "Олимпике" отреагировали на назначение Ротаня в сборной U-21

      Также президент ФФУ Александр Павелко при принятии решения о назначении 37-летнего специалиста консультировался с главным тренером национальной команды Андреем Шевченко.

      Конечно [кандидатура Ротаня согласовывалась с Шевченко]. Комитет в первую очередь, когда рассматривал кандидатуру, учитывал совместимость и взаимодействие с национальной сборной. Это было одним из основных требований,
      – заявил президент ФФУ Александр Павелко.

      Напомним, что Руслан Ротань был назначен в молодежную команду лишь несколько дней назад, сменив на этом посту Александра Головко.

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      Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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