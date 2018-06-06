Тренер сборной Украины по футболу покидает команду, он может перейти в московский "Спартак"

Тренер сборной Украины по футболу Рауль Рианчо покидает команду. По предварительным данным, он может войти в тренерский штаб московского "Спартака".

Соответствующую информацию подтвердил главный тренер национальной сборной Андрей Шевченко в комментарии ФФУ.

"Также хотел бы сообщить, что прекратил сотрудничество со сборной Украины один из наших тренеров – Рауль Рианчо. Он покидает команду. Мы очень благодарны Раулю за его работу и желаем успехов в будущем", – заявил Андрей Шевченко.

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По предварительным данным СМИ, которые были опубликованы ранее, Рауль Рианчо войдет в тренерский штаб московского "Спартака". Главным тренером московского клуба является Массимо Каррера.

Стоит добавить, что Рауль Рианчо с 2009 до 2014 года работал тренером в российском "Рубине", а когда киевское "Динамо" возглавил Сергей Ребров, стал его помощником. В 2016 году, с назначением на должность главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко, Рианчо вошел в его тренерский штаб.