Тренер сборной Украины по лыжному спорту пожаловался, что им достаются остатки за биатлонистами

Лыжная многодневка Тур де Ски, в которой впервые за последние годы принимали участие украинские спортсмены, завершилась для "сине-желтых" лыжников досрочно.

На пятом этапе, в гонке преследования, украинцы Татьяна Антипенко и Алексей Красовский отстали от лидеров на круг и были сняты с дистанции. Для них Тур де Ски завершился.

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Но старший тренер украинской сборной, Александр Пуцко, сразу после гонки не выглядел особенно растерянным или расстроенным.

Наши спортсмены выступили на уровне своих возможностей. И Татьяна Антипенко, и Алексей Красовский являются едва ли не единственными украинскими взрослыми спортсменами, которые могут выступать на международном уровне. За ними только юниоры, среди которых, скажу откровенно, тоже не видно пока будущих звезд,

– сказал Пуцко в комментарии SportArena.

Также Александр Пуцко откровенно рассказал о ситуации с лыжными гонками в Украине, сравнение с биатлоном.

Условия у нас и условия биатлонистов – это небо и земля! Достаточно сказать, что на эти соревнования мы смогли поехать потому, что биатлонисты не использовали в прошлом году все средства, вот нам и отдали эти остатки. Сложно убедить талантливую девушку или талантливого парня выбрать лыжи, а не биатлон. Поэтому пополнение у нас с каждым годом все слабее. Еще работают три лыжные школы в райцентрах Сумской области, кого-то дает Черниговская область, кого-то Киевская, кого-то Харьковская, кого-то Закарпатье. Но и там все держится на энтузиазме и преданности тренеров своему виду спорта,

– отметил главный тренер сборной Украины.

Напомним, что украинская биатлонистка Ирина Варвинец рассказала о проблемах с коленями, которые не позволят ей выступить в текущем сезоне.

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