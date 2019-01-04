Тренер сборной Украины по лыжному спорту пожаловался, что им достаются остатки за биатлонистами
Лыжная многодневка Тур де Ски, в которой впервые за последние годы принимали участие украинские спортсмены, завершилась для "сине-желтых" лыжников досрочно.
На пятом этапе, в гонке преследования, украинцы Татьяна Антипенко и Алексей Красовский отстали от лидеров на круг и были сняты с дистанции. Для них Тур де Ски завершился.
Читайте также: Италия победила в Рождественской гонке, Украина – только восьмая
Но старший тренер украинской сборной, Александр Пуцко, сразу после гонки не выглядел особенно растерянным или расстроенным.
Наши спортсмены выступили на уровне своих возможностей. И Татьяна Антипенко, и Алексей Красовский являются едва ли не единственными украинскими взрослыми спортсменами, которые могут выступать на международном уровне. За ними только юниоры, среди которых, скажу откровенно, тоже не видно пока будущих звезд,
– сказал Пуцко в комментарии SportArena.
Также Александр Пуцко откровенно рассказал о ситуации с лыжными гонками в Украине, сравнение с биатлоном.
Условия у нас и условия биатлонистов – это небо и земля! Достаточно сказать, что на эти соревнования мы смогли поехать потому, что биатлонисты не использовали в прошлом году все средства, вот нам и отдали эти остатки. Сложно убедить талантливую девушку или талантливого парня выбрать лыжи, а не биатлон. Поэтому пополнение у нас с каждым годом все слабее. Еще работают три лыжные школы в райцентрах Сумской области, кого-то дает Черниговская область, кого-то Киевская, кого-то Харьковская, кого-то Закарпатье. Но и там все держится на энтузиазме и преданности тренеров своему виду спорта,
– отметил главный тренер сборной Украины.
Напомним, что украинская биатлонистка Ирина Варвинец рассказала о проблемах с коленями, которые не позволят ей выступить в текущем сезоне.
Другие новости из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Выбор редакции
-
Жестокое убийство иностранных студенток в Харькове: главный подозреваемый покинул странусегодня , 12:12
-
Больших врагов Донбасса, чем российские "освободители", не существует: фото уничтоженного селасегодня , 11:14
-
Лучшие украинские книги 2018 года, которые никогда не поздно прочитатьсегодня , 11:03