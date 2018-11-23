Тренер сборной Украины U-20 не смог проверить игрока "Динамо" из-за Шевченко

Наставник сборной Украины U-20 Александр Петраков во время прошлых сборов столкнуться с большими кадровыми проблемами.

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Команда Петракова завершила первый этап подготовки к чемпионату мира, который пройдет с 23 мая по 15 июня следующего года в Польше. Однако наставник юношей не смог собрать всех сильнейших.

В частности, Петраков разочарован, что в лагерь команды не приехал игрок "Динамо" Виталий Миколенко, который является вице-капитаном в юношеской сборной.

Виталий Миколенко, как известно, был в расположении главной команды страны. Мы рады за нашего вице-капитана, который привлек внимание Андрея Шевченко и его помощников, но нам его очень не хватало,

– цитирует Петракова пресс-служба ФФУ.

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Еще шесть футболистов сборной Украины U-20 не смогли полноценно принять участие в собрании по разным причинам.

К сожалению, ребята, которые были призваны заменить травмированных, меня, если честно, пока не впечатлили. Да, они старались, но уровень их мастерства оставляет желать лучшего. Впереди еще очень много работы, а времени до чемпионата мира не так много,

– резюмировал тренер.

Следующий сбор команды U-20 состоится в конце марта.