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      Тренер сборной Украины U-20 не смог проверить игрока "Динамо" из-за Шевченко

      28 Читати новину українською
      Миколенко дебютировал за национальную сборную Украины
      Миколенко дебютировал за национальную сборную Украины / ffu.ua

      Наставник сборной Украины U-20 Александр Петраков во время прошлых сборов столкнуться с большими кадровыми проблемами.

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      Команда Петракова завершила первый этап подготовки к чемпионату мира, который пройдет с 23 мая по 15 июня следующего года в Польше. Однако наставник юношей не смог собрать всех сильнейших.

      В частности, Петраков разочарован, что в лагерь команды не приехал игрок "Динамо" Виталий Миколенко, который является вице-капитаном в юношеской сборной.

      Виталий Миколенко, как известно, был в расположении главной команды страны. Мы рады за нашего вице-капитана, который привлек внимание Андрея Шевченко и его помощников, но нам его очень не хватало,
      – цитирует Петракова пресс-служба ФФУ.

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      Еще шесть футболистов сборной Украины U-20 не смогли полноценно принять участие в собрании по разным причинам.

      К сожалению, ребята, которые были призваны заменить травмированных, меня, если честно, пока не впечатлили. Да, они старались, но уровень их мастерства оставляет желать лучшего. Впереди еще очень много работы, а времени до чемпионата мира не так много,
      резюмировал тренер.

      Следующий сбор команды U-20 состоится в конце марта.

       

      Теги: Футбол Спорт Динамо Андрей Шевченко Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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