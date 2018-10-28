Тренер "Шахтера" Фонсека попал в топ-50 тренеров по версии издания FourFourTwo

Известное издание FourFourTwo составило список из топ-50 тренеров современности. Нашлось в нем место и для тренера донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека. Он разместился на 22-й позиции.

Как отмечается в рейтинге, "Фонсека сделал почти невозможное, чтобы заменить древнюю легенду клуба Мирча Луческу".

Читайте также: Сколько "Шахтер" заработал в Лиге чемпионов прошлого сезона: обнародована немалая сумма

При этом в FourFourTwo отдали должное наставнику "горняков", который сумел дважды подряд выиграть чемпионат Украины, в прошлом сезоне выйти в 1/8 финала лиги чемпионов. При этом что команда столкнулась с сокращением бюджета клуба и была вынуждена покинуть Донецк.

Стоит отметить, что FourFourTwo опубликовал только тренеров с 21-го по 50-е место. Для примера Жозе Моуриньо лишь на 25-й позиции. Остальные имена назовут в понедельник и вторник.