Тренер "Шахтера" Фонсека попал в топ-50 тренеров по версии издания FourFourTwo
Известное издание FourFourTwo составило список из топ-50 тренеров современности. Нашлось в нем место и для тренера донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека. Он разместился на 22-й позиции.
Как отмечается в рейтинге, "Фонсека сделал почти невозможное, чтобы заменить древнюю легенду клуба Мирча Луческу".
Читайте также: Сколько "Шахтер" заработал в Лиге чемпионов прошлого сезона: обнародована немалая сумма
При этом в FourFourTwo отдали должное наставнику "горняков", который сумел дважды подряд выиграть чемпионат Украины, в прошлом сезоне выйти в 1/8 финала лиги чемпионов. При этом что команда столкнулась с сокращением бюджета клуба и была вынуждена покинуть Донецк.
Стоит отметить, что FourFourTwo опубликовал только тренеров с 21-го по 50-е место. Для примера Жозе Моуриньо лишь на 25-й позиции. Остальные имена назовут в понедельник и вторник.
Выбор редакции
-
Главные новости 28 октября: Сенсационный успех Свитолиной,скандал между Притулой и "Батькивщина"сегодня , 23:28
-
Ветеран войны на Донбассе после насмешек жены вонзил ей нож в горлосегодня , 22:33
-
В России хотят изменить режим из-за закона относительно Украины: скандальное заявление Лавровасегодня , 21:15