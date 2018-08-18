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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Тренер "Шахтера" Фонсека сыграл с детьми в футбол и не забил пенальти: видео

27 Читати новину українською

Утром 18 августа, в день матча "Львов" – "Шахтер", Паулу Фонсека и Игорь Дуляй отправились на площадку "Спортресурс", где постоянно занимаются мальчики и девочки в рамках проекта "Давай, играй!".

Визит наставника и экс-футболиста "Шахтера", который входит в тренерский штаб, вызвал огромный интерес. Фонсека и Дуляй пожали руку каждому участнику проекта, а их собралось около шестидесяти, и провели "двусторонку" в роли играющих тренеров. Победил состав Фонсеки, сообщает официальный сайт "горняков".

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Примечательно, что Паулу Фонсека пробивал пенальти по воротам, на которых стоял молодой вратарь, и не смог отправить мяч в сетку. Главный тренер "Шахтера" попал в перекладину.

"Я не так часто играю, но сегодня был отличный матч. Моя команда сильна. Очень приятно приехать сюда и прожить этот замечательный момент вместе с ребятами. Здесь счастливая и радостная атмосфера", – поделился впечатлениями Паулу Фонсека.

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Теги: Шахтер Футбол Новости спорта Фотоновости
Источник: 24 Канал
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