Тренер "Шахтера" признался, что не знает, кто такой Александр Усик

Главному тренеру "Шахтера" Паулу Фонсека перед матчем Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" пришлось отвечать на вопросы не только о футболе, но и о бое украинского боксера Александра Усика.

Отметим, что на этой неделе Манчестер примет также бой боксера Александра Усика, который встретится против Тони Белью в титульном бою. Но Фонсека об этом ничего неизвестно.

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Усик? Кто это? Я не фанат бокса. Что я могу сказать об этом? Надеюсь, мы сможем выиграть. Мне немного стыдно, за то, что я далек от реальности в боксе. Но по этому поводу – мы не можем остаться здесь. У нас важный матч в Полтаве на выходных. Нам нужно будет отдохнуть и подготовиться к игре,

– сказал главный тренер "Шахтера" на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, что в субботу, 10 ноября, Александр Усик будет защищать все свои титулы в поединке с экс-чемпионом мира Тони Белью.

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