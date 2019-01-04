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      Тренер "Шахтёра" Фонсека отказался возглавлять проклятый клуб

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      Фонсека отказал Бенфике
      Фонсека отказал Бенфике / dn.pt

      Главный тренер "Шахтёра" Паулу Фонсека получил предложение возглавить португальскую "Бенфику". Специалист ответил отказом на предложение "орлов".

      Как сообщает Diario de Noticias, с португальским специалистом связались 3 января, но он не намерен покидать "Шахтёр".

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      Ранее Руй Витория покинул пост главного тренера португальского клуба. В текущем сезоне лиссабонцы идут на 4-м месте после 15 туров, отставая от "Порту" на 7 очков. Клуб также стал третьим в своей группе в Лиге чемпионов и попал в Лигу Европы.

      Напомним, что Фонсека ранее сообщал, что у него были предложения из Англии, Китая, Турции, Германии и России.

      Отметим, что "Бенфику" называют проклятым клубом, поскольку известный в прошлом тренер Бела Гуттманн, оставляя команду, проклял его: "В следующие сто лет "Бенфика" без меня никогда не выиграет Кубок европейских чемпионов". После этого "Бенфика" восемь раз играла в финалах европейских кубков и проиграла все восемь

      Теги: Футбол Спорт Шахтер Трансферы
      Источник: 24 Канал
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