Тренер "Славии" отреагировал на незасчитанный гол в ворота "Динамо"

Главный тренер "Славии" Индржих Трпишовский после поражения своей команды в ответном матче 3-го группового раунда Лиги чемпионов от "Динамо" (0:2) был немногословен.

Трпишовский спокойно отреагировал на незасчитанный гол в ворота "Динамо".

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Наша команда играла вдохновенно и сильно, спасибо футболистам. Но и "Динамо" сильная команда – играла хорошо. Про незасчитанный гол ничего не могу сказать – так решил судья, – отметил он.

Напомним, что киевское "Динамо" в матче против чешской "Славии" в ответном матче квалификации Лиги чемпионов забило дважды. Этого хватило, чтобы пройти в следующий раунд.

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