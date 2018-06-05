Тренер Свитолиной объяснил причину поражений украинки на крупных турнирах

Третья ракетка мира Элина Свитолина довольно неудачно выступила на одном из четырех "Грэнд слэмов", уже в третьем круге уступив румынке Михаэле Бузарнеску. Тренер украинки француз Тьерри Асьон объяснил такой провал. А также рассказал, как в дальнейшем может сложиться карьера Свитолиной.

Напомним, Свитолина в первом сете при счете 3:2 в пользу Бузарнеску могла переломить ход встречи, однако не реализовала брейк-пойнт, и в результате проиграла гейм. А потом еще один, в итоге проиграв матч. Стоит отметить, что в случае победы на Roland Garros, Свитолина могла претендовать на статус первой ракетки мира.

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"На самом деле мы знали как будет играть Бузарнеску. Но здесь нужно понимать также и то, что когда Элина играет в свой теннис, то она не адаптируется под игру противника. Когда ее бэкхенд достаточно агрессивный и она играет глубоко, это создает большие проблемы соперницам. Элина же играла коротко, не успевала менять игровой ритм, поэтому у Бузарнеску получалось создавать постоянное напряжение. Однако, Элина вернулась в игру, имела сетбол, выиграй который, я уверен, она развернула бы матч, но в этот раз, увы, не получилось. Это тоже опыт, и в следующие десять раз, которые Элина сыграет с Бузернеску, она выиграет все десять матчей", – убежден Тьерри Асьон.

В интервью "Большому теннису Украины" тренер заявил, что каждая теннисистка не из топ-20, которая выходит играть против Свитолиной, пытается обыграть ее, понимая, что она ничего не теряет. Так как украинка находится довольно высоко в рейтинге. Между тем на Свитолину постоянно оказывается давление.

Элина постоянно под давлением, и каждый ее поединок рассматривается под микроскопом. У нее впереди еще 40 Шлемов, и в конце пути мы узнаем, была ли тут ментальная проблема, или нет. Я уверен, что Элина может выигрывать турниры Большого Шлема, и она будет их выигрывать,

– подытожил Тьерри Асьон.