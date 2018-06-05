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Тренер Свитолиной объяснил причину поражений украинки на крупных турнирах

76 Читати новину українською
Элина Свитолина
Элина Свитолина

Третья ракетка мира Элина Свитолина довольно неудачно выступила на одном из четырех "Грэнд слэмов", уже в третьем круге уступив румынке Михаэле Бузарнеску. Тренер украинки француз Тьерри Асьон объяснил такой провал. А также рассказал, как в дальнейшем может сложиться карьера Свитолиной.

Напомним, Свитолина в первом сете при счете 3:2 в пользу Бузарнеску могла переломить ход встречи, однако не реализовала брейк-пойнт, и в результате проиграла гейм. А потом еще один, в итоге проиграв матч. Стоит отметить, что в случае победы на Roland Garros, Свитолина могла претендовать на статус первой ракетки мира.

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"На самом деле мы знали как будет играть Бузарнеску. Но здесь нужно понимать также и то, что когда Элина играет в свой теннис, то она не адаптируется под игру противника. Когда ее бэкхенд достаточно агрессивный и она играет глубоко, это создает большие проблемы соперницам. Элина же играла коротко, не успевала менять игровой ритм, поэтому у Бузарнеску получалось создавать постоянное напряжение. Однако, Элина вернулась в игру, имела сетбол, выиграй который, я уверен, она развернула бы матч, но в этот раз, увы, не получилось. Это тоже опыт, и в следующие десять раз, которые Элина сыграет с Бузернеску, она выиграет все десять матчей", – убежден Тьерри Асьон.

В интервью "Большому теннису Украины" тренер заявил, что каждая теннисистка не из топ-20, которая выходит играть против Свитолиной, пытается обыграть ее, понимая, что она ничего не теряет. Так как украинка находится довольно высоко в рейтинге. Между тем на Свитолину постоянно оказывается давление.

Элина постоянно под давлением, и каждый ее поединок рассматривается под микроскопом. У нее впереди еще 40 Шлемов, и в конце пути мы узнаем, была ли тут ментальная проблема, или нет. Я уверен, что Элина может выигрывать турниры Большого Шлема, и она будет их выигрывать,
– подытожил Тьерри Асьон.

Теги: Элина Свитолина Теннис Новости спорта
Источник: 24 Канал
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