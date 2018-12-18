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      Тренер "Тоттенхэма" ответил, заменит ли Моуринью в "Манчестер Юнайтед"

      70 Читати новину українською
      Маурисио Почеттино
      Маурисио Почеттино / Readfootball.com

      Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о возможном переходе в "Манчестер Юнайтед".

      Почеттино заявил, что это не его дело обсуждать, что произошло в другом клубе.

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      "Я не могу ответить на такие вопросы. Подобные слухи случаются в футболе. Ходит много слухов, но не мое дело, что произошло в другом клубе. Я сконцентрирован на том, чтобы максимально эффективно делать свою работу в "Тоттенхэме".

      Хотел бы передать Моуринью мои наилучшие пожелания. Мне очень жаль, потому что я его очень хорошо знаю, у меня очень хорошие отношения с ним. Он очень хороший друг. Печальные новости о том, что произошло сегодня", – сказал Почеттино, сообщает Skysports.

      Напомним, что "Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера команды Жозе Моуринью после поражения "Ливерпулю" в чемпионате Англии.

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      Теги: Футбол Спорт Тоттенхем Манчестер Юнайтед
      Источник: 24 Канал
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