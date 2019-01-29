Тренер "Вест Хэма" рассказал, когда Андрей Ярмоленко вернется на поле
Главный тренер английского клуба "Вест Хэм" Мануэль Пеллегрини сообщил о сроках восстановления украинского полузащитника Андрея Ярмоленко.
На пресс-конференции, посвященной выездному матчу 24 тура английской Премьер-лиги против "Вулверхэмптона", Пеллегрини коснулся темы травмированных футболистов.
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Могу сказать, что Мануэль Лансини вернется через месяц или даже за три недели. Что касается Андрея Ярмоленко, Уинстона Рида, Фабиана Бальбуена, Карлоса Санчеса и Джек Уилшир, то здесь ситуация сложнее. Мне трудно определить срок их возврата. Могу сказать, что они точно не вернутся в состав в течение месяца-полутора,
– цитирует Пеллегрини пресс-служба Федерации футбола Украины.
За "Вест Хэм" в АПЛ Андрей Ярмоленно успел провести 9 матчей и забить 2 гола.
Что случилось с Андреем Ярмоленко
- В октябре 2018 года, в первом тайме матча с "Тоттенхэмом" (0:1) Андрей Ярмоленко неудачно наступил на ногу, после чего был вынужден покинуть поле на носилках.
- По результатам обследования стало известно, что игрок порвал ахиллово сухожилие. В понедельник, 22 октября, ему сделали операцию в одной из больниц Лондона.
- Руководитель медицинской службы английского "Вест Хэма" Ричард Коллинг рассказал, что восстановление украинского футболиста займет не менее 6 месяцев.