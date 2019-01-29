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      Тренер "Вест Хэма" рассказал, когда Андрей Ярмоленко вернется на поле

      20 Читати новину українською
      Травма Андрея Ярмоленко
      Травма Андрея Ярмоленко

      Главный тренер английского клуба "Вест Хэм" Мануэль Пеллегрини сообщил о сроках восстановления украинского полузащитника Андрея Ярмоленко.

      На пресс-конференции, посвященной выездному матчу 24 тура английской Премьер-лиги против "Вулверхэмптона", Пеллегрини коснулся темы травмированных футболистов.

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      Могу сказать, что Мануэль Лансини вернется через месяц или даже за три недели. Что касается Андрея Ярмоленко, Уинстона Рида, Фабиана Бальбуена, Карлоса Санчеса и Джек Уилшир, то здесь ситуация сложнее. Мне трудно определить срок их возврата. Могу сказать, что они точно не вернутся в состав в течение месяца-полутора,
      – цитирует Пеллегрини пресс-служба Федерации футбола Украины.

      За "Вест Хэм" в АПЛ Андрей Ярмоленно успел провести 9 матчей и забить 2 гола.

      Что случилось с Андреем Ярмоленко

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      Теги: Футбол Андрей Ярмоленко Спорт
      Источник: 24 Канал
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