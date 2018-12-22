Тренер "Зари": в Луганске живет большое количество людей, которые хотят вернуться в Украину

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб, комментируя свое отношение к полузащитнику "Олимпика" Алексею Гаю, заявил, что в Луганске люди хотят вернуться в Украину.

По мнению наставника луганского клуба, Алексею Гаю стоило промолчать, а не заявлять, что он не считает Россию агрессором.

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"Скрытый враг – хуже, чем человек, который говорит так, как думает. Он высказал свою точку зрения. И мы не имеем права ее не принять. Это его право. С другой стороны, в этой ситуации лучше промолчать. Потому что он просто разозлил вокруг себя много людей. Это неправильно. Наша жизнь такова. Подойдет кто-то сзади ударит. Зачем это надо? Поэтому ему было бы лучше промолчать, чем настраивать против себя. Я бы на его месте, может, промолчал и ничего не сказал бы", – заявил Вернидуб в интервью Tribuna.com.

Вернидуб также уверен, что в оккупированном Россией Луганске большое количество людей хотят вернуться в Украину.

"Уверен, что в том же Луганске живет большое количество людей, которые хотят вернуться в Украину. Быть в Украине. Почему-то уверен в этом. Я там прожил три года до этого, когда все хорошо было. Прекрасные люди, с ними легко общаться. Не увидел, что там были так настроены против Украины или против России", – резюмировал тренер.

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"А нужны ли мы России? Там хватает регионов, где бедность – и все хорошо. Мы нужны только как граница – подальше отодвинуться от Европы. Только поэтому. Зачем Крым? Разумеется, там база морская очень сильная. Все взрослые люди это прекрасно понимают. Понятно, что это им выгодно. Крым всю жизнь был Украиной, все всех устраивало. Но их корабли все равно там стояли. А тут возник момент, когда можно обратно вернуть. Но Крым – это Украина. По крайней мере, я в 1966 году родился и знал, что это Украина. Туда постоянно ездил", – сказал Вернидуб.

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