Тренер "Зари" Вернидуб попал в ДТП в Запорожье: фото

Тренер футбольного клуба "Заря" Юрий Вернидуб на автомобиле Volkswagen попал в ДТП в Запорожье, у него забрали права.

В пресс-службе Патрульной полиции Запорожской области подтвердили факт ДТП с участием Volkswagen, но фамилию водителя не называют. Об этом сообщает "Украинская правда".

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Как сообщила и. о. старшего инспектора пресс-службы УПП в Запорожской области Елена Литвинец, авария произошла в 10:39 3 сентября на улице Гребельной.

"Произошло ДТП без пострадавших между автомобилями Volkswagen и Renault. Водитель Volkswagen не выполнил требования п.п. 12.1; 13.1 ПДД, в результате чего произошло ДТП. На водителя Volkswagen был составлен протокол, изъято водительское удостоверение, выдано временное разрешение", – сказала Литвинец.

Она добавила, что патрульные составили схему ДТП, собрали объяснения у участников, на водителя Volkswagen составили протокол по ст. 124 Куоап (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств).

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