Тренер "Зари" Вернидуб решил подать в отставку после поражения в Лиге Европы

Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб заявил, что планирует подать в отставку после поражения команды в плей-офф квалификации Лиги Европы.

"Я благодарен всей команде, благодарен "Заре", за проведенные в клубе 9 лет. Думаю, пора делать паузу. Надеюсь, это пойдет на пользу клубу. Я как главный тренер не выполнил задачу. Мы не вышли в групповой этап. Плюс не очень хорошее выступление во внутреннем чемпионате. По возвращении в Киев завтра постараюсь встретиться с президентом. Думаю, мы поговорим, и я обосную свое решение", – заявил Вернидуб на послематчевой пресс-конференции.

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На уточняющий вопрос, означает ли это, что он уходит в отставку, Вернидуб дал утвердительный ответ.

"Думаю что да. Я, как главный тренер отвечаю за результат. Нужно принимать это решение. Для себя я принял такое решение. Надеюсь, что президент клуба Евгений Геллер меня тоже поймет. Нужен новый человек, который станет главным тренером, который сможет влить новую кровь в клуб, в команду, и они начнут показывать еще лучшие результаты, чем те, которые добывали мы", – подытожил Юрий Вернидуб.

Напомним, "Заря" на выезде уступила "РБ Лейпциг" и не сумела пройти в групповой этап Лиги Европы.