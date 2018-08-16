Тренера "Карпат" Олега Бойчишина уволили
Львовские "Карпаты" остались без главного тренера. В клубе решили освободить от занимаемой должности Олега Бойчишина.
"Олег Бойчишин больше не исполняет обязанности главного тренера "Карпат" – соответствующее решение принял вице-президент "львов" Олег Смалийчук", – говорится в сообщении клуба.
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При этом руководитель клуба надеется на то, что Олег Бойчишин примет предложение продолжить сотрудничество в "Карпатах" на другой должности.
Новый главный тренер будет представлен команде в ближайшее время.
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Источник: 24 Канал
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