Тренера "Карпат" Олега Бойчишина уволили

Львовские "Карпаты" остались без главного тренера. В клубе решили освободить от занимаемой должности Олега Бойчишина.

"Олег Бойчишин больше не исполняет обязанности главного тренера "Карпат" – соответствующее решение принял вице-президент "львов" Олег Смалийчук", – говорится в сообщении клуба.

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При этом руководитель клуба надеется на то, что Олег Бойчишин примет предложение продолжить сотрудничество в "Карпатах" на другой должности.



Новый главный тренер будет представлен команде в ближайшее время.

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