Тренеры команды Первой лиги эффектно продемонстрировали финты во время матча: видео
В воскресенье, 21 октября, Ивано-Франковское "Прикарпатье" принимало киевскую "Оболонь-Бровар". Но матч запомнился не забитым голом, а профессиональным мастерством тренеров обеих команд – Владимира Ковалюка и Сергея Ковальца соответственно.
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Во время матча тренеры продемонстрировали, что не разучились играть в футбол. Сначала Ковалец эффектно остановил полет мяча, пяткой сзади отдав пас. А впоследствии и Ковалюк ответил таким же финтом.
Видео эффектных финтов Ковальца и Ковалюка во время матча
Сам матч, к слову, закончился минимальной победой "Оболони".
Источник: 24 Канал
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