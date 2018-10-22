Тренеры команды Первой лиги эффектно продемонстрировали финты во время матча: видео

В воскресенье, 21 октября, Ивано-Франковское "Прикарпатье" принимало киевскую "Оболонь-Бровар". Но матч запомнился не забитым голом, а профессиональным мастерством тренеров обеих команд – Владимира Ковалюка и Сергея Ковальца соответственно.

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Во время матча тренеры продемонстрировали, что не разучились играть в футбол. Сначала Ковалец эффектно остановил полет мяча, пяткой сзади отдав пас. А впоследствии и Ковалюк ответил таким же финтом.

Видео эффектных финтов Ковальца и Ковалюка во время матча

Сам матч, к слову, закончился минимальной победой "Оболони".