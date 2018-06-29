11:56
29 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 20°C
  • суббота
    21°C 17°C
  • воскресенье
    16°C 12°C
  • понедельник
    17°C 10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин на дне. 10 заповедей Рогозина
Вєсті Кремля
22:01, 28 июня
Вести.UA. Купол для депутатов. Кличко посетил праздник Гепы
Вєсті.UA
19:40, 28 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Тренеры-миллионеры: сколько зарабатывают наставники команд ЧМ-2018

94 Читати новину українською
Сколько зарабатывают тренеры команд-участниц ЧМ-2018
Сколько зарабатывают тренеры команд-участниц ЧМ-2018 / Коллаж 24 канал

В России проходит Чемпионат мира по футболу, на котором собрались 32 сильнейшие сборные мира, 12 из которых выступают под руководством иностранных специалистов. Больше всего среди наставников – представителей Аргентины, которые, кроме своей команды, тренируют также команды Колумбии, Египта и Перу. Средняя годовая зарплата главных тренеров сборных на чемпионате, составляет около 1,3 миллиона евро

Издание "Коммерсантъ" обнародовало зарплаты всех наставников команд, участвующих в этом чемпионате.

Читайте также: Чемпионат мира по футболу 2018: турнирная таблица

Йоахим Лёв (58 лет, Германия)

Йоахім Льов, Німеччина, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: август 2006 года;

Годовая зарплата: 3,8 миллиона евро

Тите (57 лет, Бразилия) 

Тіте, Бразилія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: июнь 2016 года;

Годовая зарплата: 3,4 миллиона евро

Дидье Дешам (49 лет, Франция)

Дешам, Франція, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: июль 2012 года;

Годовая зарплата: 3,4 миллиона евро

Фернандо Йерро (50 лет, Испания)

Єрро, Іспанія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: июнь 2018 года;

Годовая зарплата: 3 миллиона евро

Станислав Черчесов (54 года, Россия)

Черчесов, Росія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: август 2016 года;

Годовая зарплата: 2,6 миллиона евро

Фернанду Сантуш (63 года, Португалия)

Сантуш, Португалія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: сентябрь 2014 года;

Годовая зарплата: 2,2 миллиона евро

Гарет Саутгейт (47 лет, Англия)

Саутгейт, Анлія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: сентябрь 2016 года;

Годовая зарплата: 1,9 миллиона евро

Карлуш Кейруш (65 лет, родился в Португалии, возглавляет Иран)

Кейруш, Іран, Португалія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: апрель 2011 года;

Годовая зарплата: 1,9 миллиона евро

Хорхе Сампаоли (58 лет, Аргентина)

Сампаолі, Аргентина, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: май 2017 года;

Годовая зарплата: 1,75 миллиона евро

Оскар Табарес (71 год, Уругвай)

Табарез, Уругвай, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: март 2006 года;

Годовая зарплата: 1,7 миллиона евро

Хосе Пекерман (68 лет, родился в Аргентине, возглавляет Колумбию)

Пекерман, Аргентина, Колумбія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: январь 2012 года;

Годовая зарплата: 1,5 миллиона евро

Эктор Купер (62 года, родился в Аргентине, возглавляет Египет)

Купер, Аргентина, Єгипет, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: март 2015 года;

Годовая зарплата: 1,5 миллиона евро

Хуан Антонио Пицци (50 лет, родился в Испании, возглавляет Саудовскую Аравию)

Піцці, Іспанія, Саудівська Аравія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: ноябрь 2017 года;

Годовая зарплата: 1,4 миллиона евро

Берт Ван Марвейк (66 лет, родился в Нидерландах, возглавляет Австралию)

Ван Марвейк, Нідерланди, Австралія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: февраль 2018 года;

Годовая зарплата: 1,2 миллиона евро

Рикардо Гарека (60 лет, родился в Аргентине, возглавляет Перу)

Гарека, Аргентина, Перу, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: февраль 2015 года;

Годовая зарплата: 1,1 миллиона евро

Хуан Карлос Осорио (57 лет, родился в Колумбии, возглавляет Мексику)

Осоріо, Колумбія, Мексика, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: октябрь 2015 года;

Годовая зарплата: 1 миллион евро

Читайте также: Стали известны все участники плей-офф Чемпионата мира по футболу 2018

Оге Харейде (64 года, родился в Норвегии, возглавляет Данию)

Харейде, Норвегія, Данія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: декабрь 2015 года;

Годовая зарплата: 0,93 миллиона евро

Акира Нисино (63 года, Япония)

Нісіно, Японія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: апрель 2018 года;

Годовая зарплата: 0,93 миллиона евро

Роберто Мартинес (44 года, родился в Испании, возглавляет Бельгию)

Мартінес, Іспанія, Бельгія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: август 2016 года;

Годовая зарплата: 0,93 миллиона евро

Владимир Петкович (54 года, родился в Боснии и Герцеговине, возглавляет Швейцарию)

Петковіч, Боснія, Швейцарія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: июль 2014 года;

Годовая зарплата: 0,85 миллиона евро

Эрве Ренар (49 лет, родился во Франции, возглавляет Марокко)

Ренар, Франція, Марокко, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: февраль 2014 года;

Годовая зарплата: 0,78 миллиона евро

Хеймир Хадльгримссон (51 год, Исландия)

Хадльгрімссон , Ісландія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: ноябрь 2013 года;

Годовая зарплата: 0,7 миллиона евро

Златко Далич (51 год, Хорватия)

Даліч, Хорватія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: октябрь 2017 года;

Годовая зарплата: 0,55 миллиона евро

Гернот Рор (65 лет, родился в Германии, возглавляет Нигерию)

Рор, Німеччина, Нігерія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: август 2016 года;

Годовая зарплата: 0,5 миллиона евро

Янне Андерссон (55 лет, Швеция)

Андерссон, Швеція, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: июнь 2016 года;

Годовая зарплата: 0,45 миллиона евро

Син Тхэ Ён (49 лет, Южная Корея)

Син Тхе Йонг, Південна Корея, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: июнь 2017 года;

Годовая зарплата: 0,45 миллиона евро

Эрнан Дарио Гомес (62 года, родился в Колумбии, возглавляет Панаму)

Гомес, Колумбія, Панама, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: февраль 2014 года;

Годовая зарплата: 0,4 миллиона евро

Набиль Маалула (55 лет, Тунис)

Маалул, Туніс, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: апрель 2017 года;

Годовая зарплата: 0,35 миллиона евро

Оскар Рамирес (53 года, Коста-Рика)

Рамірес, Коста-Ріка, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: август 2015 года;

Годовая зарплата: 0,35 миллиона евро

Младен Крстаич (44 года, Сербия)

Крстаїч, Сербія, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: октябрь 2017 года;

Годовая зарплата: 0,3 миллиона евро

Читайте также: Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей

Адам Навалка (60 лет, Польша)

Навалка, Польща, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: ноябрь 2013 года;

Годовая зарплата: 0,27 миллиона евро

Алиу Сиссе (42 года, Сенегал)

Сіссе, Сенегал, зарплата, гроші, футбол, ЧС-2018

Возглавил сборную: март 2015 года;

Годовая зарплата: 0,2 миллиона евро

Теги: Публикации Деньги Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему украинский лес продолжают вырубать и экспортировать даже после официального запрета
сегодня, 11:00 Почему украинский лес продолжают вырубать и экспортировать даже после официального запрета
Сергій Фурса 78
Европа и пиво: пришла беда, откуда не ждали
сегодня, 10:01 Европа и пиво: пришла беда, откуда не ждали
472
Главные новости 28 июня: потери Украины на Донбассе, саммит стран ЕС и "Северный поток-2"
сегодня, 09:05 Главные новости 28 июня: потери Украины на Донбассе, саммит стран ЕС и "Северный поток-2"
4354
День "Баті": як ФСБшники за Захарченка взялися
сегодня, 08:38 День "Баті": як ФСБшники за Захарченка взялися
Олексій Чибісов 2362
Портников: Чего ожидать от встречи Путина и Трампа
сегодня, 06:00 Портников: Чего ожидать от встречи Путина и Трампа
Блог Медіа 1637
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук