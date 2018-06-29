Тренеры-миллионеры: сколько зарабатывают наставники команд ЧМ-2018
В России проходит Чемпионат мира по футболу, на котором собрались 32 сильнейшие сборные мира, 12 из которых выступают под руководством иностранных специалистов. Больше всего среди наставников – представителей Аргентины, которые, кроме своей команды, тренируют также команды Колумбии, Египта и Перу. Средняя годовая зарплата главных тренеров сборных на чемпионате, составляет около 1,3 миллиона евро
Издание "Коммерсантъ" обнародовало зарплаты всех наставников команд, участвующих в этом чемпионате.
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Йоахим Лёв (58 лет, Германия)
Возглавил сборную: август 2006 года;
Годовая зарплата: 3,8 миллиона евро
Тите (57 лет, Бразилия)
Возглавил сборную: июнь 2016 года;
Годовая зарплата: 3,4 миллиона евро
Дидье Дешам (49 лет, Франция)
Возглавил сборную: июль 2012 года;
Годовая зарплата: 3,4 миллиона евро
Фернандо Йерро (50 лет, Испания)
Возглавил сборную: июнь 2018 года;
Годовая зарплата: 3 миллиона евро
Станислав Черчесов (54 года, Россия)
Возглавил сборную: август 2016 года;
Годовая зарплата: 2,6 миллиона евро
Фернанду Сантуш (63 года, Португалия)
Возглавил сборную: сентябрь 2014 года;
Годовая зарплата: 2,2 миллиона евро
Гарет Саутгейт (47 лет, Англия)
Возглавил сборную: сентябрь 2016 года;
Годовая зарплата: 1,9 миллиона евро
Карлуш Кейруш (65 лет, родился в Португалии, возглавляет Иран)
Возглавил сборную: апрель 2011 года;
Годовая зарплата: 1,9 миллиона евро
Хорхе Сампаоли (58 лет, Аргентина)
Возглавил сборную: май 2017 года;
Годовая зарплата: 1,75 миллиона евро
Оскар Табарес (71 год, Уругвай)
Возглавил сборную: март 2006 года;
Годовая зарплата: 1,7 миллиона евро
Хосе Пекерман (68 лет, родился в Аргентине, возглавляет Колумбию)
Возглавил сборную: январь 2012 года;
Годовая зарплата: 1,5 миллиона евро
Эктор Купер (62 года, родился в Аргентине, возглавляет Египет)
Возглавил сборную: март 2015 года;
Годовая зарплата: 1,5 миллиона евро
Хуан Антонио Пицци (50 лет, родился в Испании, возглавляет Саудовскую Аравию)
Возглавил сборную: ноябрь 2017 года;
Годовая зарплата: 1,4 миллиона евро
Берт Ван Марвейк (66 лет, родился в Нидерландах, возглавляет Австралию)
Возглавил сборную: февраль 2018 года;
Годовая зарплата: 1,2 миллиона евро
Рикардо Гарека (60 лет, родился в Аргентине, возглавляет Перу)
Возглавил сборную: февраль 2015 года;
Годовая зарплата: 1,1 миллиона евро
Хуан Карлос Осорио (57 лет, родился в Колумбии, возглавляет Мексику)
Возглавил сборную: октябрь 2015 года;
Годовая зарплата: 1 миллион евро
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Оге Харейде (64 года, родился в Норвегии, возглавляет Данию)
Возглавил сборную: декабрь 2015 года;
Годовая зарплата: 0,93 миллиона евро
Акира Нисино (63 года, Япония)
Возглавил сборную: апрель 2018 года;
Годовая зарплата: 0,93 миллиона евро
Роберто Мартинес (44 года, родился в Испании, возглавляет Бельгию)
Возглавил сборную: август 2016 года;
Годовая зарплата: 0,93 миллиона евро
Владимир Петкович (54 года, родился в Боснии и Герцеговине, возглавляет Швейцарию)
Возглавил сборную: июль 2014 года;
Годовая зарплата: 0,85 миллиона евро
Эрве Ренар (49 лет, родился во Франции, возглавляет Марокко)
Возглавил сборную: февраль 2014 года;
Годовая зарплата: 0,78 миллиона евро
Хеймир Хадльгримссон (51 год, Исландия)
Возглавил сборную: ноябрь 2013 года;
Годовая зарплата: 0,7 миллиона евро
Златко Далич (51 год, Хорватия)
Возглавил сборную: октябрь 2017 года;
Годовая зарплата: 0,55 миллиона евро
Гернот Рор (65 лет, родился в Германии, возглавляет Нигерию)
Возглавил сборную: август 2016 года;
Годовая зарплата: 0,5 миллиона евро
Янне Андерссон (55 лет, Швеция)
Возглавил сборную: июнь 2016 года;
Годовая зарплата: 0,45 миллиона евро
Син Тхэ Ён (49 лет, Южная Корея)
Возглавил сборную: июнь 2017 года;
Годовая зарплата: 0,45 миллиона евро
Эрнан Дарио Гомес (62 года, родился в Колумбии, возглавляет Панаму)
Возглавил сборную: февраль 2014 года;
Годовая зарплата: 0,4 миллиона евро
Набиль Маалула (55 лет, Тунис)
Возглавил сборную: апрель 2017 года;
Годовая зарплата: 0,35 миллиона евро
Оскар Рамирес (53 года, Коста-Рика)
Возглавил сборную: август 2015 года;
Годовая зарплата: 0,35 миллиона евро
Младен Крстаич (44 года, Сербия)
Возглавил сборную: октябрь 2017 года;
Годовая зарплата: 0,3 миллиона евро
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Адам Навалка (60 лет, Польша)
Возглавил сборную: ноябрь 2013 года;
Годовая зарплата: 0,27 миллиона евро
Алиу Сиссе (42 года, Сенегал)
Возглавил сборную: март 2015 года;
Годовая зарплата: 0,2 миллиона евро