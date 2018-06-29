Тренеры-миллионеры: сколько зарабатывают наставники команд ЧМ-2018

В России проходит Чемпионат мира по футболу, на котором собрались 32 сильнейшие сборные мира, 12 из которых выступают под руководством иностранных специалистов. Больше всего среди наставников – представителей Аргентины, которые, кроме своей команды, тренируют также команды Колумбии, Египта и Перу. Средняя годовая зарплата главных тренеров сборных на чемпионате, составляет около 1,3 миллиона евро

Издание "Коммерсантъ" обнародовало зарплаты всех наставников команд, участвующих в этом чемпионате. Читайте также: Чемпионат мира по футболу 2018: турнирная таблица Йоахим Лёв (58 лет, Германия) Возглавил сборную: август 2006 года; Годовая зарплата: 3,8 миллиона евро Тите (57 лет, Бразилия) Возглавил сборную: июнь 2016 года; Годовая зарплата: 3,4 миллиона евро Дидье Дешам (49 лет, Франция) Возглавил сборную: июль 2012 года; Годовая зарплата: 3,4 миллиона евро Фернандо Йерро (50 лет, Испания) Возглавил сборную: июнь 2018 года; Годовая зарплата: 3 миллиона евро Станислав Черчесов (54 года, Россия) Возглавил сборную: август 2016 года; Годовая зарплата: 2,6 миллиона евро Фернанду Сантуш (63 года, Португалия) Возглавил сборную: сентябрь 2014 года; Годовая зарплата: 2,2 миллиона евро Гарет Саутгейт (47 лет, Англия) Возглавил сборную: сентябрь 2016 года; Годовая зарплата: 1,9 миллиона евро Карлуш Кейруш (65 лет, родился в Португалии, возглавляет Иран) Возглавил сборную: апрель 2011 года; Годовая зарплата: 1,9 миллиона евро Хорхе Сампаоли (58 лет, Аргентина) Возглавил сборную: май 2017 года; Годовая зарплата: 1,75 миллиона евро Оскар Табарес (71 год, Уругвай) Возглавил сборную: март 2006 года; Годовая зарплата: 1,7 миллиона евро Хосе Пекерман (68 лет, родился в Аргентине, возглавляет Колумбию) Возглавил сборную: январь 2012 года; Годовая зарплата: 1,5 миллиона евро Эктор Купер (62 года, родился в Аргентине, возглавляет Египет) Возглавил сборную: март 2015 года; Годовая зарплата: 1,5 миллиона евро Хуан Антонио Пицци (50 лет, родился в Испании, возглавляет Саудовскую Аравию) Возглавил сборную: ноябрь 2017 года; Годовая зарплата: 1,4 миллиона евро Берт Ван Марвейк (66 лет, родился в Нидерландах, возглавляет Австралию) Возглавил сборную: февраль 2018 года; Годовая зарплата: 1,2 миллиона евро Рикардо Гарека (60 лет, родился в Аргентине, возглавляет Перу) Возглавил сборную: февраль 2015 года; Годовая зарплата: 1,1 миллиона евро Хуан Карлос Осорио (57 лет, родился в Колумбии, возглавляет Мексику) Возглавил сборную: октябрь 2015 года; Годовая зарплата: 1 миллион евро Читайте также: Стали известны все участники плей-офф Чемпионата мира по футболу 2018 Оге Харейде (64 года, родился в Норвегии, возглавляет Данию) Возглавил сборную: декабрь 2015 года; Годовая зарплата: 0,93 миллиона евро Акира Нисино (63 года, Япония) Возглавил сборную: апрель 2018 года; Годовая зарплата: 0,93 миллиона евро Роберто Мартинес (44 года, родился в Испании, возглавляет Бельгию) Возглавил сборную: август 2016 года; Годовая зарплата: 0,93 миллиона евро Владимир Петкович (54 года, родился в Боснии и Герцеговине, возглавляет Швейцарию) Возглавил сборную: июль 2014 года; Годовая зарплата: 0,85 миллиона евро Эрве Ренар (49 лет, родился во Франции, возглавляет Марокко) Возглавил сборную: февраль 2014 года; Годовая зарплата: 0,78 миллиона евро Хеймир Хадльгримссон (51 год, Исландия) Возглавил сборную: ноябрь 2013 года; Годовая зарплата: 0,7 миллиона евро Златко Далич (51 год, Хорватия) Возглавил сборную: октябрь 2017 года; Годовая зарплата: 0,55 миллиона евро Гернот Рор (65 лет, родился в Германии, возглавляет Нигерию) Возглавил сборную: август 2016 года; Годовая зарплата: 0,5 миллиона евро Янне Андерссон (55 лет, Швеция) Возглавил сборную: июнь 2016 года; Годовая зарплата: 0,45 миллиона евро Син Тхэ Ён (49 лет, Южная Корея) Возглавил сборную: июнь 2017 года; Годовая зарплата: 0,45 миллиона евро Эрнан Дарио Гомес (62 года, родился в Колумбии, возглавляет Панаму) Возглавил сборную: февраль 2014 года; Годовая зарплата: 0,4 миллиона евро Набиль Маалула (55 лет, Тунис) Возглавил сборную: апрель 2017 года; Годовая зарплата: 0,35 миллиона евро Оскар Рамирес (53 года, Коста-Рика) Возглавил сборную: август 2015 года; Годовая зарплата: 0,35 миллиона евро Младен Крстаич (44 года, Сербия) Возглавил сборную: октябрь 2017 года; Годовая зарплата: 0,3 миллиона евро Читайте также: Чемпионат мира по футболу 2018: расписание матчей Адам Навалка (60 лет, Польша) Возглавил сборную: ноябрь 2013 года; Годовая зарплата: 0,27 миллиона евро Алиу Сиссе (42 года, Сенегал) Возглавил сборную: март 2015 года; Годовая зарплата: 0,2 миллиона евро