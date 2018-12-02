Тренеры "Шахтера" и "Олимпика" сцепились в словесной перепалке после игры: видео
Между главными тренерами "Шахтера" и "Олимпика" Паулу Фонсека и Вячеславом Шевчуком возник словесный конфликт после игры.
Тренеры сцепились в подтрибунном помещении ОСК "Металлист" после матча, который завершился ничьей.
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Шевчук, который не так давно защищал цвета "Шахтера", жаловался на ассистента Фонсека, который, по словам тренера гостей, оскорблял его.
Сам Фонсека отвечал, что "Олимпик" играл в очень защитный футбол.
Напомним, что "Шахтеру" удалось сравнять счет в конце игры благодаря голу Мораеса, который был забит из положения вне игры.
Источник: 24 Канал
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