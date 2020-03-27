Трепак говорит, что его отстранили от дела Гандзюк, когда следствие вышло на финиш
Заместителя генерального прокурора Виктора Трепака отстранили от резонансных уголовных дел, поэтому он ушел в отставку. Сам прокурор рассказал, что до устранения его с поста, следствие вышло на финишную прямую в деле об убийстве Екатерины Гандзюк.
Про таке "своєчасне" відсторонення від резонансних кримінальних справ сам Віктор Трепак розповів у коментарі "Дзеркалу тижня".
До слова Венедіктова усунула Трепака від резонансних справ: він подав у відставку
Справа Гандзюк – дуже непроста. Ми максимально наблизилися до її повного розкриття і встановлення замовників. Та є певне відчуття, що справжній результат окремих осіб не цікавить,
– заявив заступник генпрокурора.
Що відомо про усунення Віктора Трепака
Нова очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова відсторонила свого заступника від резонансних справ. Його позбавили керівництва департаментом, що здійснював нагляд за справами СБУ.
Після цього сам Трепак написав заяву про звільнення, але Венедіктова її поки не підписувала.
Згодом вона пояснила, що це все відбулося лише у межах "нового розподілу обов'язків", а група прокурорів у цій справі залишилася тією ж самою.
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