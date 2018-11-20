Трещины на языке: причины возникновения и лечение

Далеко не каждый из нас рассматривает свой язык в зеркале каждый день, а зря, ведь он может рассказать многое о состоянии здоровья и образе жизни.

Язык в трещинах – это не только некрасиво, но и опасно для здоровья. Такая патология – это сигнал того, что в организме произошел определенный сбой. В медицине этому явлению дан термин глоссалгия. Принято считать, что эта патология носит нейросоматический характер, говорится в материале udoktora,

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Глоссит – стоматологическое заболевание, которое вызывает появление трещин. На поверхности органа образуются мелкие трещины, обрамленные светлыми пятнами налета.

При наличии образований возникают неприятные ощущения в виде жжения и покалываний, в организме активно начинает развиваться воспалительный процесс, который необходимо вовремя обнаружить, чтобы избежать дальнейших проблем.

Трещины в языке: симптомы и лечение

Причины возникновения трещин на языке:

• нарушения деятельности центральной нервной системы;

• различные болезни крови;

• недомогания, связанные с проблемами желудочно-кишечного тракта;

• недостаток витаминов в организме; гормональный сбой;

• глистные инвазии.



Эффективность лечения считается невозможной без выявления и устранения первопричины этого заболевания. Это можно связать с тем, что трещины – только следствие нарушения важной функции в организме. Так что при появлении тревожных симптомов: белого налета, боли, жжение языка - не медля идите в больницу.

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