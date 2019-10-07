Треть продуктов в мире выбрасывают: как в Украине решают проблему

Ежегодно в мире производят примерно 4 миллиарда тонн продуктов питания и этого должно хватить на всех жителей планеты. Если бы пищу распределяли и использовали рационально. Насколько масштабной является проблема с пищевыми отходами и как зарубежный опыт воплощают в Украине, узнайте дальше в материале.

По данным ООН, треть (1,3 миллиарда тонн!) всех производимых продуктов питания так никогда и не становится для кого-то едой, а вместо этого оказывается на свалке. Глобальная экономика теряет из-за этого примерно триллион долларов США ($ 1 000 000 000 000) ежегодно.

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Как борются с проблемой пищевых отходов в мире

Всемирная продовольственная организация ООН анонсировала запуск глобальной кампании по рациональному потреблению пищи, которая рассчитана как на владельцев ресторанов, кафе и супермаркетов, так и на рядовых потребителей.

Людей призывают бережно относиться к продуктам, не покупать много еды и по возможности "спасать" ее от помойки.

Во многих странах мира для решения этой проблемы существуют так называемые продовольственные банки.

Что такое продовольственный банк?Это, в основном, неприбыльная благотворительная организация, которая собирает продовольственные товары, срок которых истекает, от производителей, торговых организаций, заведений питания, частных лиц или других поставщиков. Такую пищу передают тем, кто в ней нуждается.

Первый в мире продовольственный банк создал в 1967 году в Фениксе (Аризона, США) Джон ван Хенгело. Он увидел на помойке рядом с бакалейным магазином женщину, которая вместе со своими детьми искала что-то подходящее для еды.

Мужчина помог им найти что-то съедобное, а затем договорился с владельцем магазина отдавать ему продукты, что собирается выбросить на помойку. Так в США появился первый продовольственный банк St. Mary's Food Bank Alliance.

В Европе первый продовольственный банк появился в июле 1984 года во Франции.

Продовольственные банки распространены в разных странах мира / Фото: Getty images

По оптимистическим подсчетам ООН, если удастся хотя бы вдвое сократить масштабы продовольственных потерь, прогресс в борьбе с голодом будет очевиден.

Какова ситуация в Украине?

В прошлом году почти половину своего бюджета украинцы "проели". По данным Госстата, в среднем одно домохозяйство тратит 3332,29 гривен на еду в месяц. Для сравнения, прожиточный минимум в Украине с 1 декабря 2019 года составляет 2027 гривен.

На что украинцы тратят больше всего денег (данные за 2018) / Инфографика 24 канала

Цифры о еде, которая оказывается на украинских свалках, откровенно шокируют – это ежегодно примерно 7 миллионов тонн пригодных к употреблению продуктов на общую сумму более 5,5 миллиардов гривен.

Ко всему же эти отходы чаще всего хоронят на полигонах, а не перерабатывают или компостируют, как в цивилизованных странах.

С 2011 года в Украине действует благотворительная организация "Киевский городской благотворительный фонд "Фудбенк", которая бесплатно получает еду от производителей и супермаркетов и через благотворительные или общественные организации передает ее тем, кто нуждается.

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Во Львове первую в городе социально-экологическую инициативу под названием "Тарелка" запускает 29-летний предприниматель Ростислав Косюра. Организация имеет за цель уменьшить количество пищевых отходов, которые супермаркеты и заведения питания выбрасывают на помойку.

Мужчина длительное время проживал во Франции и Германии и видел, как функционируют подобные организации за рубежом. Воплотить такую ​​идею в Украине его вдохновил опыт организации Die Tafel.

Какие цели ставит "Тарелка"?

неиспользованную пищу и ту, срок которых истекает, собирать в так называемый продовольственный банк;

уменьшить количество органических отходов, которые будут попадать на свалку;

собранной едой обеспечивать ежедневное питание бездомных и малообеспеченных людей, которые смогут приобрести еду за символическую плату.

По замыслу автора, во Львове появится центр, который станет местом коммуникации между волонтерами, пенсионерами и малообеспеченными людьми.

Что известно о Die Tafel в Германии?Представители этой немецкой благотворительной организации забирают неиспользованную пищу из отелей и кафе и продукты из супермаркетов, у которых заканчивается срок годности. После сбора их отбирают, сортируя пригодную и непригодную пищу. Ту, которая уже не пригодна для потребления, отправляют на корм животным на фермы. Зато пригодные для потребления продукты раздают нуждающимся готовят для них блюда.



С 1993 года в Германии открылось 947 центров "Die Tafel", которые почти в каждом городе страны. В 2018 году работники организации "спасли" от свалки примерно 264 миллиона тонн продуктов. Этой едой питается более 1,5 миллиона человек, среди которых 500 тысяч – дети.

В комментарии 24 каналу Ростислав Косюра рассказал об особенностях запуска подобного проекта в украинских реалиях.

Если честно пока никаких трудностей не возникает. Я бы сказал, что нас наоборот встречают очень открыто и хотят с нами сотрудничать: это и бизнес, и общественные активисты. У меня был разговор с мэром Львова Андреем Садовым и он сразу откликнулся, заверил, что можем рассчитывать на поддержку городских властей,

– говорит основатель "Тарелки".

По его словам, актуальным вопросом на сегодняшний день является поиск помещения, которое бы удовлетворяло потребности будущего центра:

"В центре Львова очень много кафе и ресторанов и очень мало свободных площадей, а нам нужна площадь именно в центре или в районе вокзала, которая будет удовлетворять потребности нашей деятельности".

Ростислав Косюра – основатель общественной организации "Тарелка" / Фото с фейсбук

Ростислав подчеркивает, что проект ориентирован не только на бездомных, но и на малообеспеченных львовян, которые будут готовы заплатить определенную символическую сумму (10-15 гривен).

"В идеале мы бы хотели, чтобы пища для тех, кто нуждается, была бесплатной. Но я общался со многими пенсионерами или малообеспеченными людьми и у них есть определенная предвзятость к местам, где питаются бездомные. Они говорят, что сами не являются бездомными и могут себе позволить купить еду, но, конечно, не в дорогих кафе или ресторанах. Этот фактор срабатывает в немецких организациях, где отмечают, что не просто предлагают взять еду бесплатно, а дают возможность приобрести ее по социальной цене, которая в несколько раз ниже себестоимости. Тем, кто хочет купить пищу, это придает чувство достоинства", – объясняет мужчина.

Как можно помочь "Тарелке"?

По словам Ростислава, запуск проекту получил значительный отклик среди меценатов, предпринимателей и простых львовян, многие из которых сразу начали предлагать свою помощь.

Когда мы только запустили нашу страничку на фейсбуке, то только за первый день нам в приват написал более сотни человек, которые сказали что хотят помочь. Кто-то писал, что может отдать огурцы, имея много, кто-то говорил, что имеет достаточно картофеля и спрашивал, где наш офис, куда можно было бы ее отвезти. Одна женщина написала, что имеет маленький супермаркет, где иногда остаются продукты нетоварного вида, но выбрасывать их не хочется,

– вспоминает предприниматель.

По его словам, на этапе запуска проекта понадобятся каждые руки, которые хотят помогать.

На сайте tarilka.org и страницах в социальных сетях можно найти всю актуальную информацию.

Также можно заполнить анкету волонтера и указать, чем именно вы могли бы быть полезными "Тарелке".