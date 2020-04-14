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      Треть украинцев считает, что Зеленский должен был уволить Ермака после скандала с братом

      - Читати новину українською
      Андрей Ермак / Знай.ua

      После обнародования видеозаписей, на которых брат главы Офиса Президента Андрея Ермака Денис "торгует госдолжностями", Президент Украины Владимир Зеленский должен был уволить своего подчиненного.

      Такое мнение поддерживают 38% опрошенных украинцев, которые слышали о скандале с "пленками Ермака". Еще 50% опрошенных считают, что "президент Зеленский должен отстранить руководителя офиса на время расследования, но решение об отставке или продолжении работы Андрея Ермака принимать по результатам расследования". Таковы данные социологического исследования КМИС. И лишь 3% считают, что Зеленский не должен никак реагировать на публикации этих видеозаписей.

      Больше об этом "Пленки Ермака": реакция Зеленского и главные факты в деле

      Вообще о скандале с видеозаписями брата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака слышали 32% опрошенных украинцев.

      Относительно самого Андрея Ермака, то его знают 46% респондентов. Однако положительно к нему относится лишь 6% опрошенных (из тех, кто знают его). Столько бы было и в марте. Однако возросло количество тех, кто оценивает его негативно – до 42% с 38%. Нейтральную оценку ему выразили 51% из тех, кто его знает.

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      Скандал с "пленками Ермака"

      • Впервые он начался, когда Гео Лерос в одном из интервью обвинил Андрея Ермака в "заигрывании с агрессором". Впоследствии президент уволил Лероса с поста своего советника, а депутат обвинил во всем именно Ермака. Через несколько дней народный депутат опубликовал видео, где брат главы ОПУ "барыжит" государственными должностями.
      • Андрей Ермак заявил, что его с братом Денисом буквально облили грязью. Тогда САП взялась расследовать дело, где фигурирует Андрей Ермак, НАБУ и СБУ – дела с участием Гео Лероса.
      • Народный депутат на этом не остановился и опубликовал еще одну порцию компромата на Ермака, а потом еще одну. Денис Ермак признал, что на опубликованных пленках именно он, а Гео Леросу тем временем начали поступать угрозы.
      • Позже президент из-за скандала собрал на заседание "малую фракцию", куда входят лидеры "Слуги народа" и руководители комитетов. Присутствовал и сам Андрей Ермак. Гео Лерос потом заявил, что тот "пытался давить" на его коллег.
      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Владимир Зеленский Социологическое исследование Новости Украины Новости политики Скандал между Ермаком и Леросом Андрей Ермак
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