Треть украинцев считает, что Зеленский должен был уволить Ермака после скандала с братом

После обнародования видеозаписей, на которых брат главы Офиса Президента Андрея Ермака Денис "торгует госдолжностями", Президент Украины Владимир Зеленский должен был уволить своего подчиненного.

Такое мнение поддерживают 38% опрошенных украинцев, которые слышали о скандале с "пленками Ермака". Еще 50% опрошенных считают, что "президент Зеленский должен отстранить руководителя офиса на время расследования, но решение об отставке или продолжении работы Андрея Ермака принимать по результатам расследования". Таковы данные социологического исследования КМИС. И лишь 3% считают, что Зеленский не должен никак реагировать на публикации этих видеозаписей.

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Вообще о скандале с видеозаписями брата руководителя Офиса Президента Андрея Ермака слышали 32% опрошенных украинцев.

Относительно самого Андрея Ермака, то его знают 46% респондентов. Однако положительно к нему относится лишь 6% опрошенных (из тех, кто знают его). Столько бы было и в марте. Однако возросло количество тех, кто оценивает его негативно – до 42% с 38%. Нейтральную оценку ему выразили 51% из тех, кто его знает.

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Скандал с "пленками Ермака"