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      Третьи сутки в Испании пытаются спасти ребенка, который упал в шахту 100 метров глубиной

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      Отверстие шахты в диаметре – всего 25 сантиметров
      Отверстие шахты в диаметре – всего 25 сантиметров / elpais.com

      В воскресенье, 13 января, двухлетний мальчик упал в скважину вблизи испанского города Малага, на юге страны. Более 60 часов спасатели пытаются спасти малыша, но до сих пор не уверены, жив ли он.

      Об этом сообщил испанский новостной портал El Pais

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      Мальчик Юлен с родителями приехали на отдых в горы на ферму к родственнику. Во время обычной прогулки Юлен упал в скважину, ширина которой достигала 25 сантиметров.

      рятувальники
      К спасательной операции привлечены сотни людей и специальная горная техника

      Родители мальчика, попавшего в ловушку, Хосе и Виктория, надеются, что он выживет, иначе получат уже второй удар: два года назад они потеряли другого ребенка.

      Малага
      Родители малыша в шоковом состоянии

      Сейчас спасателям удалось добраться на глубину 80 метров, однако там они наткнулись на препятствие. Также начали добираться до вероятного места пребывания ребенка, строя штольню со стороны холма, в котором содержится шахта.

      Видео о падении ребенка в шахту и о спасательной операции:

      И хотя спасатели не оставляют попыток и надежды успешно завершить миссию, родители выражают недовольство качеством их работы. По мнению Хосе и Виктории, их сын должен был бы уже быть давно спасен, несмотря на любые обстоятельства.

      К слову, онлайн-трансляцию уникальной операции по спасению ребенка можно наблюдать на испанском сайте La Vanguardia.

      Теги: Чрезвычайное происшествие Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 Канал
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