Третий триумф Джоковича на US Open и третье место в мировом рейтинге

Новак Джокович стремительно возвращается на вершину – еще в июне 2018 года серб находился на 22 строчке мирового рейтинга. Сегодня, не в последнюю очередь благодаря победе на US Open, Джокович уже третья ракетка мира.

Собственно с третьей ступени пришлось подвинуть своего соперника по финалу Хуана Мартина дель Потро со счетом 6:3, 7:6, 6:3. К слову, в других матчах турнира дель Потро проиграл лишь один сет.

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Достойно выглядел аргентинец и в финальной дуэли, трехсетовый матч продолжался почти три с половиной часа. Впрочем, аргументы Джоковича были убедительнее – четыре реализованных брейк-пойнта против двух у соперника.



Новак Джокович получает трофей US Open 2018

Новак отправил в свою коллекцию уже четырнадцатый кубок, добытый на мейджорах, а на банковский счет – 3 миллиона 800 тысяч долларов.

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