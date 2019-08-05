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      ProZorro

      Третій рік ProZorro: що стало найдорожчим тендером

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      ProZorro виповнилось 3 роки
      ProZorro виповнилось 3 роки

      1 серпня виповнюється три роки, як всі держпідприємства перевели свої закупівлі в систему ProZorro. За цей час відносини держави і бізнесу перейшли на новий рівень. І сьогодні кожен українець може дізнатися, як витрачаються бюджетні гроші.

      Що найчастіше купували через систему та який тендер став найдорожчим – розповіли експерти торговельного майданчика Zakupki.Prom.ua і моніторингового порталу DoZorro.

      З 1 серпня 2018-го по 1 серпня 2019-го в системі оголосили понад 385 тисяч закупівель (статистика за конкурентними процедурами). Це на 8% менше, ніж в попередньому році. Але незважаючи на зниження кількості тендерів, їхня сумарна очікувана вартість зросла на більш ніж 21%. Цього року бюджет усіх закупівель у системі перевищив 812 мільярдів гривень.

       

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      Як і минулого року, найпопулярнішою категорією у ProZorro стали товари. Таких тендерів замовники оголосили понад 286 тисяч на суму 334 мільярдів гривень. Менш затребуваними виявилися роботи і послуги. Останніх у системі було більш ніж 59 ​​тисяч, а загальний бюджет подібних тендерів – 111 мільярдів гривень. Ще рідше закуповували різноманітні роботи. Тендерів у цій категорії оголосили 41 тисяч. Однак за очікуваною вартістю роботи на першому місці. Їхній бюджет навіть більший, ніж у товарів, і становить 366 мільярдів гривень.

      Не дивно, що найдорожчим тендером стала закупівля робіт, а саме – будівництво на Слов'янській ТЕС. Очікувана вартість реконструкції енергоблоку становила 21,2 мільярда гривень. Але завдяки аукціону вдалося заощадити 2 мільярди гривень.

      Слов'янська ТЕС
      Слов'янська ТЕС

      В рази дешевше державі обійшлося будівництво метро Сирецько-Печерської лінії. На нього з держбюджету виділили 5,9 мільярда гривень, а економія становила 12,2 мільйнона гривень. Виконувати роботи буде ПАТ "Київметробуд".

      На третьому місці в ТОП-і дорогих закупівель – тендер на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Миколаївської області. Його очікувана вартість – 3 мільярди гривень. На даний час триває прийом пропозицій від постачальників, тому про економію говорити ще зарано.

      Всупереч поширеній думці, через ProZorro закуповують не тільки дорогі товари або послуги. Провести тендер з конкуренцією можна навіть якщо його бюджет не перевищує 476 гривень. Найдешевшу закупівлю в системі провела "Спеціалізована медико-санітарна частина № 1" Міністерства охорони здоров'я. Їм необхідно було 5 наборів розчину креатину і 20 ампул глюкози. В тендер прийшло два учасники, тому замовник нехай і трохи – 5 грн, але все ж заощадив.

      blog_ava
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      8 августа
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      Автор: ProZorro
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