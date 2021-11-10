Третья утрата в семье: нашли мертвым еще одного родственника экс-мэра Павлова

В сети сообщают, что нашли мертвым Бориса Павлова – двоюродного брата покойного мэра Кривого Рога Константина Павлова. Он длительное время болел туберкулезом.

Мужчина мог покончить с собой. Его нашли повешенным в собственной квартире. Эту информацию 24 каналу подтвердили в полиции Кривого Рога. Тело направили на экспертизу.

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Это уже третья смерть в семье Павловых за последнее время.



Борис Павлов / Фото из телеграм-канала "Черти Кривого Рога"

Что известно о смерти братьев Павловых

Константин Павлов

Сначала внезапно погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов. Его тело 15 августа 2021 года нашли на пороге дома в селе Вольное Днепропетровской области. Возле политика лежало ружье.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Однако впоследствии констатировали, что основной версией трагедии является самоубийство, связанное с выполнением служебных обязанностей городского главы. Хотя и предполагают, что до самоубийства Павлова могли довести.

Андрей Павлов

18 октября мертвым нашли родного брата покойного мэра – Андрея Павлова. Тело в квартире обнаружил знакомый. Перед тем мужчина плохо себя чувствовал. В сети писали, якобы мужчина злоупотреблял алкоголем, но его коллеги это опровергали.

Правда, согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина умер от отравления алкоголем.