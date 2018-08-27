Тревожная музыка снижает преступность: в Берлине изобрели метод борьбы с правонарушением

На берлинской станции Hermannstraße будут играть атональную музыку. Таким образом попытаются уменьшить количество преступлений.

Об этом информирует Platforma.

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Станция Hermannstraße в Берлине является достаточно уголовным местом. Обычно, это точка встреч наркоторговцев и их клиентов. Также это место известно ночевкой многих бездомных. В 2016 году СМИ писали о случае, когда неизвестный столкнул девушку с лестницы на выходе со станции.

Станция Hermannstraße

Железнодорожный оператор Deutsche Bahn намерен провести эксперимент с музыкой на станции, чтобы выяснить, действительно ли она может предотвратить преступления, но при этом не сильно мешать пассажирам. Психологи сообщают, что атональная музыка, написанная без тона и гармонии, повышает кровяное давление и вызывает чувство тревоги. Поэтому на жуткой станции будет звучать страшная музыка.

Начать эксперимент планируют в конце 2018 года. Представители железной дороги надеятся, что тревожная музыка будет отталкивать подозрительных и потенциально опасных людей, которые способны к нарушению.

Отметим, что в Лондоне и Монреале также экспериментировали с музыкой на подземных железнодорожных станциях, используя классические произведения. Их целью было – успокоить и развеять напряжение, уменьшая антиобщественное поведение.