Как рассказала омбудсмен Людмила Денисова, женщина исчезла 22 июля 2019 года. После оккупации Довгаль выезжала в Киев в поисках работы, но вернулась домой.

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Светлану удерживали в тюрьме "Изоляция"

После этого она работала администратором гостиницы. Против Довгаль сфабриковали дело – "шпионаж в пользу Украины".

Почти все время незаконно заключенная находилась в тюрьме боевиков "Изоляция". Другие заключенные говорят, что после допросов женщина была в синяках: ее избивали, пытали током, держали в подвале.

У пленницы обострились хронические болезни

После этих пыток у Светланы обострились хронические заболевания, вызванные сахарным диабетом. Украинка нуждается в лекарстве, а оккупанты не оказывают ей никакой медицинской помощи.

Обратите внимание! Боевики возмущают своей жестокостью: даже те лекарства, которые Светлане передает ее мать, к женщине не попадают.

Денисова обратилась к Красному Кресту

Людмила Денисова говорит, что такие действия являются нарушением не только украинского, но и международного законодательства. Она обратилась к руководству МККК в Украине с просьбой срочно посетить Светлану Довгаль.

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Последние новости об украинцах в плену оккупантов:

Украинец Вячеслав Засыпка находится в незаконном заключении на территории временно оккупированного Донбасса. Мужчина перенес пытки, поэтому его состояние здоровья значительно ухудшилось.

Серьезные проблемы со здоровьем и у Виктора Уткина. В Макеевке его лишили должного питания и снабжения лекарствами.

С 2018 года находится в плену Виталий Атаманчук. Его дочь не может связаться с отцом.

Военнослужащий Роман Онищук уже 7 лет находится в плену боевиков. Его не могут увидеть ни родные, ни адвокаты.

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Текст публикации Людмилы Денисовой:

Почти 3 года больную сахарным диабетом гражданку Украины Светлану Довгаль незаконно удерживают в СИЗО временно оккупированного Донецка.

После перенесенной пытки у женщины обострились хронические заболевания, вызванные сахарным диабетом. Из-за болезни щитовидной железы, Светлана нуждается в постоянном медикаментозном обеспечении.

Светлане Довгаль не оказывается медицинская помощь. Кроме того, лекарства, которые пытается передать ей мать, не попадают к пленной.

Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить Светлану Довгаль, содействовать ее немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.