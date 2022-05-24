Три месяца военных преступлений кафиров и массовых подвигов украинцев, – Зеленский в 90 день войны

Украина 90 дней героически противостоит российским захватчикам. Враг не может похвастаться успехами, а отвага украинцев покорила весь мир.

Три месяца назад российские кафиры начали полномасштабную войну против Украины. Врагу не удалось воплотить свои намерения о скором захвате нашего государства, и каждый новый день приближает рашистов к краху.

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Военные преступления кафиров и подвиги украинцев