Три безрамочных смартфона, которые не ударят по карману

Безрамочный смартфон ассоциируется с моделями премиум-класса. Однако, некоторые модели доступны и широкому кругу потребителей. Журналисты подобрали 3 безрамочных смартфона, которые можно приобрести за бюджетную цену.

Подборку подготовило издание prostotech.com.

OPPO F5

Смартфон OPPO F5

Смартфон имеет 6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, 1920 × 1080 пикселей. При этом вместо "монобровью", которая уже изрядно надоела всем, вверху размещена тонкая сплошная полоска.

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OPPO F5 работает на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 660 с тактовой частотой 2.2 ГГц на ядро. Смартфон имеет 6 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти. Также телефон оснащен 20-мегапиксельной основной камерой и 12 + 12-мегапиксельную фронтальной камерой.

Он сканер распознавания лица, а также фирменные технологии, улучшающие качество снимков. За рубежом его можно приобрести за 270 долларов (7 тысяч гривен).

Huawei P20 Lite

Смартфон Huawei P20 Lite

Это младшая версия хорошо известного Huawei P20. Смартфон работает на чипсете HiSilicon Kirin 659. Он имеет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ дополнительной памяти. Основная камера двойная – 16 + 2 Мп. Фронтальная камера имеет модуль на 16 Мп и апертурой f/2.0. Камера также использует особую технологию работы со светом, поэтому селфи получаются значительно ярче. Несмотря на отличные функции, в Украине этот смартфон можно купить за 11 999 гривен.

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Vivo V7 +

Смартфон Vivo V7 +

Главное преимущество этого смартфона – фронтальная камера. Она имеет 24 мегапикселя, и позволяет делать четкие снимки даже при плохом освещении. Устройство работает на процессоре Snapdragon 450 и оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ дополнительной памяти.

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